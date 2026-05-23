Recoleta-Guaraní, por un cierre productivo

El equipo funebrero pensando en su compromiso de Sudamericana (mide a San Lorenzo de visita el martes 28, desde las 21:30, con chances de avanzar de ronda), apostará por utilizar un equipo con algunos jugadores alternativos, ya que tampoco puede descuidar mucho el plano local, por su obligación de sumar puntos.

A su vez Guaraní, en el cierre de etapa, busca un final productivo, pensando en el segundo semestre en donde apunta a tener mayor protagonismo en la parte alta. El juego será arbitrado por Mario Díaz de Vivar. Líneas: Roberto Cañete y José Mercado. VAR: Ulises Mereles.

Detalles del compromiso:

Recoleta FC vs. Guaraní

Estadio: Ricardo Gregor.

Hora: 18:15.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Roberto Cañete y José Mercado.

Cuarto árbitro: Juan López.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: José Villagra.