07 sept. 2025
Olimpia pierde vuelo y cae en la Terraza

Olimpia cayó este domingo 3-2 frente al 2 de Mayo por la fecha 11 del torneo Clausura 2025. Es la primera derrota de Ever Almeida, en tres presentaciones.

Septiembre 07, 2025 06:01 p. m. • 
Por Redacción D10
Partidazo en el Norte, el 2 de Mayo venció por 3-2 a Olimpia y festeja.

Foto: Gentileza APF

Olimpia cayó este domingo por 3-2 frente al 2 de Mayo en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero en el marco de la fecha 11 del torneo Clausura 2025.

El equipo de Ever Almeida cometió muchos errores defensivos y pagó muy caro en la Terraza del país. Con esta derrota, el Decano se quedó con 12 unidades, en la novena posición. El ganador de la jornada ascendió al séptimo escalón, con 13 enteros.

EL PARTIDO. A los 5 minutos del primer tiempo, el delantero Elías Alfonso abrió el marcador desde el punto penal, tras una falta cometida por el joven portero Facundo Insfrán.

Tras esta desventaja, el Franjeado reaccionó en el compromiso y creó un par de ocasiones por intermedio de Iván Leguizamón. En la tercera vencida, el ofensivo marcó un golazo, ya en la agonía del lapso inicial para emparejar las cosas (41 minutos).

En el complemento, el ritmo creció. El golpe fue mutuo. Así llegaron los tantos de Marcelo Acosta y Luis Abreu para decretar temporalmente el 2-2, cuando faltaban 15 minutos para el pitazo final.

En el resto de tiempo, no bajaron la intensidad, pero volvió a golpear el Gallo. El autor del tanto fue Diego Acosta, a los 81 minutos, para darle tres puntos de oro al equipo de Felipe Giménez.

Redacción D10
