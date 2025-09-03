03 sept. 2025
Copa Paraguay

Olimpia hace su estreno en la Copa Paraguay

Olimpia se presenta hoy en el estadio Facundo de León Fossati de Villa Hayes para enfrentar a Fernando de la Mora, de la categoría Intermedia, desde las 16:00, en el marco de los 16avos de final de la Copa Paraguay 2025.

Septiembre 03, 2025 07:50 a. m. • 
Por Redacción D10
Gz3EWlDWEAA8Okb.jpeg

Sería titular. Leguizamón arrancaría en el cuadro base el partido contra Fernando de la Mora en Copa Paraguay.

Foto: Olimpia - Prensa

El entrenador del Decano, Ever Almeida, no podrá contar con el portero uruguayo Gastón Olveira, quien resintió la lesión sufrida en la zona de la pantorrilla y seguirá alejado de los terrenos de juego por las próximas dos semanas.

El técnico dará oportunidad a varios jugadores en la Copa de Todos, que está obligado a ganarla para asegurar su presencia en la Copa Libertadores 2026, ya que está lejos de la cima en el torneo Clausura y también muy relegado en la tabla acumulativa.

Fernando, por su parte, está complicado en la Intermedia.

CIFRA. 10 partidos disputados tiene Iván Leguizamón en el Torneo Clausura. Asistencia perfecta, pero sin anotación.

Copa Paraguay Olimpia Fútbol paraguayo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
guaaa.jfif
Copa Paraguay
Guaraní avanza a octavos en la Copa Paraguay
El Indio dejó en el camino a Benjamín Aceval, con victoria por 3-0 en la ronda de los dieciseisavos de final.
Agosto 28, 2025 06:12 p. m.
 · 
Redacción D10
GzY1mBRXUAAHI1B.jpeg
Copa Paraguay
Se cierra la semana en la Copa Paraguay
Con dos encuentros se completará la semana 10 de competencia en la Copa Paraguay.
Agosto 28, 2025 09:25 a. m.
 · 
Redacción D10
GzYz_8bXgAAQ3EE.jpeg
Copa Paraguay
Más clasificados en la Copa Paraguay
Agosto 28, 2025 07:38 a. m.
 · 
Redacción D10
GzZD4OZWcAAAEAU.jpg
Copa Paraguay
Cerro Porteño avanza en la Copa Paraguay
Cerro Porteño superó sin inconvenientes a Pastoreo en la Copa Paraguay y se instaló en los octavos de final de la competencia.
Agosto 27, 2025 08:26 p. m.
 · 
Redacción D10
Gyq8wHfXIAgeGYn.jpeg
Copa Paraguay
Estreno en un tenso ambiente
El Ciclón debuta en Copa Paraguay, enfrentando a Pastoreo a las 18:30.
Agosto 27, 2025 07:21 a. m.
 · 
Redacción D10
2 de Mayo.jfif
Copa Paraguay
Agónica clasificación del Gallo a octavos de la Copa Paraguay
2 de Mayo y Encarnación protagonizaron un verdadero partidazo en el arranque de la semana 10 de la Copa Paraguay en la que la visita ganaba 1-0 hasta los 92', pero en los últimos dos minutos de adición lo dio vuelta el Gallo.
Agosto 26, 2025 08:48 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más