Olimpia hace su estreno en la Copa Paraguay

El entrenador del Decano, Ever Almeida, no podrá contar con el portero uruguayo Gastón Olveira, quien resintió la lesión sufrida en la zona de la pantorrilla y seguirá alejado de los terrenos de juego por las próximas dos semanas.

El técnico dará oportunidad a varios jugadores en la Copa de Todos, que está obligado a ganarla para asegurar su presencia en la Copa Libertadores 2026, ya que está lejos de la cima en el torneo Clausura y también muy relegado en la tabla acumulativa.

Fernando, por su parte, está complicado en la Intermedia.

CIFRA. 10 partidos disputados tiene Iván Leguizamón en el Torneo Clausura. Asistencia perfecta, pero sin anotación.