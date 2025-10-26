25 oct. 2025
Torneo Clausura

Olimpia-Guaraní, duelo clave en Capiatá

Olimpia y Guaraní chocan desde las 17:30 en Capiatá. El Indio busca consolidar su condición de único líder ante un Decano que no levanta.

Octubre 25, 2025 09:55 p. m. • 
Por Redacción D10
GyBD9XcWgAAFkIJ.jpg

Olimpia y Guaraní se medirán en la ciudad de Capiatá.

@CopadePrimera

Olimpia y Guaraní se enfrentan en otra edición del clásico más añejo del fútbol paraguayo, en el estadio Erico Galeano de la ciudad de Capiatá, en compromiso que arranca a las 17:30.

El Indio busca ampliar su racha positiva para seguir en lo más alto de la clasificación, para meter presión a Cerro Porteño, que juega mañana con Nacional, en el cierre de la ronda.

El Aborigen llega motivado, como favorito por su condición de líder de torneo, luego de conseguir un triunfo ajustado pero importante ante Recoleta por 2-1 en la jornada anterior, además de abrochar su clasificación a las semifinales de la Copa Paraguay, dejando en el camino a River Plate por 2-0, por lo que se mantiene firme en ambos frentes bajo la conducción de Víctor Bernay.

Si bien el plantel no es muy frondoso en Guaraní, el Aborigen mantiene regularidad supliendo piezas por momentos de manera efectiva, fórmula que fue en progresivo ascenso desde las primeras fechas hasta consolidarse en esta etapa de la competencia.

A su vez, el elenco franjeado, que no encontró regularidad en la temporada, busca cerrar esta parte del año consiguiendo sumar la mayor cantidad de puntos posibles.

Sin chances de calificar a la Copa Libertadores, el Decano pone todo en pos de seguir sumando para asegurar un cupo a la Copa Sudamericana de la próxima temporada.

Olimpia en la fecha anterior empató de visitante ante Cerro Porteño, en duelo en donde perdió a su capitán Richard Ortiz por expulsión.

