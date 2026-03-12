12 mar. 2026
Copa Libertadores

El Tolima logra la remontada y apaga el sueño del O’Higgins

El Deportes Tolima colombiano venció por 2-0 este miércoles al O’Higgins chileno en el partido de vuelta de la tercera fase de clasificación de la Copa Libertadores, con lo que consiguió remontar el 1-0 en contra de la ida, pasó a fase de grupos y apagó el sueño de los rancagüinos en el torneo continental.

Marzo 12, 2026 06:52 a. m. • 
Por Redacción D10
HDLXNgXXQAAQJV2.jpeg

El conjunto cafetero se metió en fase de grupos.

Foto: @Libertadores

En el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, los goles de los colombianos fueron obra del lateral Junior Hernández y del creativo Juan Pablo ‘Tatay’ Torres y pusieron a celebrar a los dirigidos por Lucas González, que ahora deberán esperar el sorteo para conocer sus rivales en la fase de grupos.

El juego arrancó muy reñido, con un Tolima volcado al ataque y un O’Higgins tratando de hacer daño al contragolpe. Los locales hicieron daño con la movilidad del delantero Adrián Parra, mientras que los visitantes tuvieron su primera clara con un remate del veterano Bryan Rabello, que atajó el brasileño Neto Volpi.

Al minuto 14, el árbitro brasileño Anderson Daronco pitó un penal cuando, supuestamente, el lateral Luis Alberto Pavez derribó en el área al volante local Jersson González, pero el juez, tras revisar el VAR, cambió su decisión y el juego continuó.

En ese contexto, al 38 llegó el 1-0 para los anfitriones en una buena jugada en la que el centrocampista Brayan Rovira hizo un pase a media altura para Hernández, que dejó rebotar el balón y sacó un zapatazo que pegó en el palo y se metió en el fondo de la portería de Omar Carabalí.

En el segundo tiempo, los chilenos salieron a buscar el empate y tuvieron su oportunidad más clara, al 51, con un remate del paraguayo Arnaldo Castillo que se estrelló en el palo.

El Tolima, por su parte, respondió con dos contragolpes letales en los que los remates del delantero Luis Sandoval y González fueron atajados por Carabalí, que se comenzó a convertir en la figura del partido.

El O’Higgins se volcó al ataque, pero no fue claro y empezó a dejar mucho espacio en defensa.

El 2-0 definitivo, que le dio la clasificación a los colombianos, llegó al 87 en un contragolpe letal que surgió de un despeje del centrocampista Sebastián Guzmán, que condujo el atacante Ever Valencia y que definió Tatay Torres para poner a celebrar la clasificación a los aficionados que llegaron hasta el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué.

Copa Libertadores Deportes Tolima Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Olimpia Sub 20
Copa Libertadores
Arranca en Ecuador la Copa Libertadores Sub-20: Olimpia está en el Grupo B
El Flamengo brasileño iniciará desde este sábado en Quito la defensa de su título en la Copa Libertadores Sub-20, en la que buscará el tricampeonato frente a otros once clubes de Sudamérica, entre ellos el Nacional de Uruguay, campeón de la edición de 2018.
Marzo 06, 2026 03:09 p. m.
 · 
Redacción D10
HCsZxeNXkAAHw1Q.jpeg
Copa Libertadores
Medellín se lleva un empate de Montevideo y Juventud apuesta a repetir lo hecho
El Independiente Medellín colombiano y el Juventud uruguayo igualaron 1-1 este jueves en un partido de ida de la tercera fase de la Copa Libertadores disputado en el Gran Parque Central de Montevideo.
Marzo 06, 2026 07:25 a. m.
 · 
Redacción D10
HCmuGMgbcAAkP0o.jpeg
Copa Libertadores
Sporting da un primer golpe a Carabobo
El Sporting Cristal peruano dio un primer golpe en la tercera ronda de clasificación de la Copa Libertadores, al imponerse 0-1 contra el venezolano Carabobo en el partido de ida, disputado este miércoles en el Estadio Polideportivo Misael Delgado, en Venezuela.
Marzo 05, 2026 06:58 a. m.
 · 
Redacción D10
HCnTgqGXIAAjB4S.jpeg
Copa Libertadores
O’Higgins da un paso para alcanzar la fase de grupos
El O’Higgins chileno consiguió este miércoles un importante triunfo por 1-0 ante el Deportes Tolima colombiano, y tomó ventaja en la serie para buscar la próxima semana, de visita en Ibagué, la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Marzo 05, 2026 06:53 a. m.
 · 
Redacción D10
HCh0Dhma8AADWtN.jpeg
Copa Libertadores
Tito Villalba anota en el empate del Barcelona
El Barcelona y el Botafogo igualaron 1-1 este martes en el puerto de Guayaquil (suroeste), en el encuentro de ida de la tercera fase de la Copa Libertadores de 2026.
Marzo 04, 2026 09:33 a. m.
 · 
Redacción D10
HCIwUhkXEAA6RVR.jpeg
Copa Libertadores
Deportes Tolima sufre y avanza entre el drama de los penales
El Deportes Tolima vivió este jueves una noche de máxima tensión en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué: vio cómo el Deportivo Táchira le empató la serie en el tiempo añadido al vencerlo por 0-1 y sufrió un gol anulado por el VAR, pero desde el punto penal se impuso por 3-0 y resolvió su clasificación a la tercera fase previa de la Copa Libertadores 2026.
Febrero 27, 2026 07:54 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más