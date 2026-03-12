El Tolima logra la remontada y apaga el sueño del O’Higgins

En el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, los goles de los colombianos fueron obra del lateral Junior Hernández y del creativo Juan Pablo ‘Tatay’ Torres y pusieron a celebrar a los dirigidos por Lucas González, que ahora deberán esperar el sorteo para conocer sus rivales en la fase de grupos.

El juego arrancó muy reñido, con un Tolima volcado al ataque y un O’Higgins tratando de hacer daño al contragolpe. Los locales hicieron daño con la movilidad del delantero Adrián Parra, mientras que los visitantes tuvieron su primera clara con un remate del veterano Bryan Rabello, que atajó el brasileño Neto Volpi.

Al minuto 14, el árbitro brasileño Anderson Daronco pitó un penal cuando, supuestamente, el lateral Luis Alberto Pavez derribó en el área al volante local Jersson González, pero el juez, tras revisar el VAR, cambió su decisión y el juego continuó.

En ese contexto, al 38 llegó el 1-0 para los anfitriones en una buena jugada en la que el centrocampista Brayan Rovira hizo un pase a media altura para Hernández, que dejó rebotar el balón y sacó un zapatazo que pegó en el palo y se metió en el fondo de la portería de Omar Carabalí.

En el segundo tiempo, los chilenos salieron a buscar el empate y tuvieron su oportunidad más clara, al 51, con un remate del paraguayo Arnaldo Castillo que se estrelló en el palo.

El Tolima, por su parte, respondió con dos contragolpes letales en los que los remates del delantero Luis Sandoval y González fueron atajados por Carabalí, que se comenzó a convertir en la figura del partido.

El O’Higgins se volcó al ataque, pero no fue claro y empezó a dejar mucho espacio en defensa.

El 2-0 definitivo, que le dio la clasificación a los colombianos, llegó al 87 en un contragolpe letal que surgió de un despeje del centrocampista Sebastián Guzmán, que condujo el atacante Ever Valencia y que definió Tatay Torres para poner a celebrar la clasificación a los aficionados que llegaron hasta el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué.