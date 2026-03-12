12 mar. 2026
Copa Libertadores

Cristal va a fase de grupos de Libertadores gracias a los penales

El Sporting Cristal peruano se clasificó este miércoles a la fase de grupos de la Copa Libertadores, tras vencer en la tanda de penaltis por 3-2 a Carabobo, después de terminar el partido 1-2 a favor de los venezolanos, lo que igualaba el 0-1 logrado por el equipo celeste la pasada en el partido de ida.

Marzo 12, 2026 07:19 a. m. • 
Por Redacción D10
HDK10AkW8AAxqBV.jpeg

El cuadro peruano superó el susto y avanzó a fase de grupos.

Foto: @Libertadores

En una definición de infarto desde los once metros, Cristal logró anotar tres de los cinco penales, por intermedio de Yotún, González y Cristiano, mientras que Carabobo sólo marcó con Cova y Núñez.

El Carabobo manzó un lanzamiento al palo y otros dos fuera del arco, lo que hizo que Cristiano anotase el último disparo que dio la clasificación a Cristal, pese a los penaltis errados por Irven Álvila y Christofer Gonzáles, quien falló al patear a lo Panenka.

En el tiempo reglamentario, Cristal se había ido al intermedio perdiendo por 0-2 con goles de Edson Castillo y Joshuan Berríos a los 4 y 28 minutos, respectivamente, pero el cuadro del distrito limeño del Rímac logró llevar la serie a los penales y conservar la balanza su lado, tras la ventaja obtenida en el partido de ida.

Carabobo dominó el encuentro desde los primeros minutos de juego, con varios remates al arco de Cristal, mientras que los anfitriones no superaban la sorpresa del gol inicial y se mantuvieron a la defensiva.

Cristal reaccionó y llegó al arco rival para buscar el empate, pero el pase de taco de Rafael Lutiger se perdió en el área sin un compañero que lo reciba.

Sin embargo, a los 28 minutos, Castillo anotó el segundo para Carabobo de un potente remate desde fuera del área.

Távara ejecutó un tiro libre para los celestes, pero el disparo pegó en el travesaño, lo que colmó la paciencia del técnico brasileño Paulo Autuori y pidió sus primeros cambios en el partido.

El capitán de Cristal, Yoshimar Yotún, desplegó su experiencia en el campo, cediendo pases diagonales a sus compañeros y rematando al arco de Carabobo, pero el resultado seguía siendo esquivo.

Cristal fue más ofensivo con el ingreso del argentino Santiago González, en lugar de Luis Iberico, a la cancha, pero el brasileño Felipe Vizeu perdió el centro que le alcanzó en una escapada, con lo cual se fueron al descanso con esa derrota parcial.

En el segundo tiempo, el juvenil Maxloren Castro anotó a los 50 minutos para Cristal, tras un pase de Leandro Sosa por la banda derecha.

Cristal asumió mayor protagonismo en el segundo tramo del partido y desarrolló su juego con seguridad, pero no logró aumentar el resultado.

El partido de vuelta de la serie de la tercera fase de la Copa Libertadores se jugó en el estadio Alejandro Villanueva, de Alianza Lima, con la conducción del árbitro uruguayo Gustavo Tejera.

Copa Libertadores Sporting Cristal Carabobo
Redacción D10
