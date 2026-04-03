06 abr. 2026
Olimpia

Olimpia es candidato a ganar la Sudamericana, afirma Gastón Olveira

Para el portero de Olimpia, Gastón Olveira, el equipo es candidato a ganar la Copa Sudamericana. Este año, con relación a otros, “se siente algo diferente de que podemos”.

Abril 03, 2026 02:49 p. m. • 
Por Redacción D10
Gastón Olveira, portero de Olimpia, se refirió a la Copa Sudamericana cuando fue consultado si el equipo es candidato: “Sí, totalmente. Obviamente que la exigencia de la gente, de la historia del club de lo pide, pero este año en particular, más que en otros años, se siente algo diferente de que podemos”.

En charla para Carve Deportiva, un medio uruguayo, el arquero acotó: “Hemos tenido un arranque de año importante, veníamos invictos hasta la fecha anterior. Prácticamente 14 partidos sin haber perdido”.

Veníamos primeros con una diferencia importante, ahora seguimos primeros con la diferencia más corta. El comienzo de año que hemos tenido nos ha ilusionado a nosotros los jugadores y también a toda nuestra gente”, afirmó.

Por otro lado, habló acerca de su futuro: “Me quedan cuatro años de contrato acá. Voy a estar terminando con 36 años más o menos. Pretendo jugar mucho más porque me siento bien, el arquero tiene una carrera un poco más larga.”

“Me veo acá. Me veo terminando mi carrera en Olimpia. ¿Ves cuando encontrás tu lugar en el mundo? Así me siento yo, así se siente mi familia. Mi hijo está en la sub 15 de Olimpia también. Tenemos una identidad y nos sentimos tan identificados con Olimpia. Falta mucho camino por recorrer, pero por ahora no me veo en otro lugar que no sea Olimpia”, sentenció

Gastón Olveira fue uno de los nuevos convocados por el seleccionador Gustavo Alfaro para el reciente combo de amistosos que jugó la Selección Paraguaya. El jugador de 32 años debutó en la portería albirroja en el triunfo ante Grecia.

