09 oct. 2025
Fútbol Paraguayo

Exclusión del Cristóbal Colón de Ñemby por suplantación de identidad

El Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol excluyó al Cristóbal Colón de Ñemby del torneo actual de la Primera C, así como de la edición 20262 debido a un caso de suplantación de identidad.

Octubre 09, 2025 02:06 p. m. • 
Por Redacción D10
Cristóbal Colón

Cristóbal Colón quedó fuera de la Primera C.

Foto: Gentileza - APF

El Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol resolvió dar lugar a la protesta presentada por el 12 de Octubre de Santo Domingo, de la Primera C, en contra del Cristóbal Colón de Ñemby. En ella el club de Santo Domingo reclamaba los puntos del juego disputado el 20 de septiembre por la fecha 18 por una suplantación de identidad.

Además, sancionó al conjunto ñembyense excluyéndolo del torneo actual y prohibiéndolo de participar de la edición 2026. La medida también afectó a algunos jugadores y un anterior vicepresidente.

El 12 de Octubre solicitó los puntos denunciando que dos futbolistas (pablo Sampaio Brandao y Aldo Duarte) que no formaban parte de la planilla jugaron mediante documentos de otros (Víctor Benítez y Daniel González).

Las palabras de Daniel González

El futbolista Daniel González, suspendido por un año de toda participación en partidos y torneos oficiales regidos por la APF, dio su versión: “La vez pasada, Carlos Torres me convocó para la primera. Pensé que iba a jugar y al final jugó otro con mi ficha”.

“No sabía que iba a pasar esto. No me dijeron nada. Firmé todo y después me dijeron que no iba a jugar”, declaró en charla para el programa Fútbol a lo Grande. Por último, aseveró que el delegado fue Antonio Gómez y no Orlando Alonso.

Renunció varios días antes

Orlando Alonso, quien fuera vicepresidente del Cristóbal Colón y que recibió una sanción de cinco años, afirmó que “es de conocimiento que hace dos meses presenté renuncia, una semana antes del partido que fue el que alertó al Departamento de Competiciones de la APF con relación a algunas regularidades que estaban ocurriendo en la institución”.

“Desde el 25 de agosto en adelante hasta hoy en día no incursioné ni tampoco hice acto de presencia en el club precisamente por ese motivo, por no prestarme a esta situación se generó un disgusto con el presidente y decidió sacarme de la institución”, detalló.

Alonso indicó que sobre su salida se “presentó en la APF la copia de la asamblea donde me desvinculan como directivo del club. Fue antes del 30 de agosto. También presentó una nota sobre la designación del nuevo delegado. También solicitó una nota solicitando un nuevo usuario del sistema Comet”.

Primera C
Redacción D10
