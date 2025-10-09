Olimpia y la situación médica de sus jugadores

Olimpia tiene a varios jugadores lesionados y este día compartió la situación médica de ellos. El ofensivo tiene aún tiempo de recuperación. Actualmente está en plan de realizar trabajos específicos de baja carga para controlar el proceso inflamatorio.

El futbolista tiene antecedente de lesión meniscal parcial, distensión de la plastía del ligamento cruzado anterior y lesión osteocondral femoral en rodilla derecha.

El volante uruguayo Rodrigo Pérez se sumaría a las tareas normales en cinco días más. Mientras que Manuel Capasso y Pedro González podrían entrenarse con normalidad la siguiente semana.

Por último, César Olmedo cuenta con dos meses más de recuperación tras la rotura total del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.