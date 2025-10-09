Olimpia no cae ante Recoleta en juegos ligueros

Recoleta recibe a Olimpia por la 16ª fecha del Torneo Clausura este viernes y las estadísticas señalan que el Canario nunca pudo vencerle al Decano en partidos ligueros.

De seis encuentros que disputaron, Olimpia se quedó con tres victorias. Recoleta solo pudo sumar tres puntos ante el rival de turno, pero en tres encuentros distintos, es decir, por tres empates, dos de los cuales se produjeron en esta temporada.

En cuanto a goles, el Decano anotó nueve, mientras que el Canario cinco conversiones, aunque solo uno pudo hacerle en este año. Olimpia viene en alza, tras dos victorias seguidas y Recoleta cortó su racha de tres triunfos en la fecha pasada cuando cayó ante Cerro Porteño. El duelo será a las 17:30, en el ueno Luis Salinas.