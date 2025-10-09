Libertad se mete a cuartos en Libertadores femenina

Libertad se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores de fútbol femenino, que se juega en Buenos Aires, Argentina.
El Gumarelo sorteó el Grupo D en la segunda posición, tras empatar sin goles con Nacional de Uruguay, para avanzar por detrás del Deportivo Cali de Colombia, que se impuso 2-0 a Universidad de Chile.
Previamente, el Albinegro había igualado sin goles con las cafeteras y 1-1 ante las trasandinas.
Libertad medirá al ganador del Grupo C, donde están Colo Colo, San Paulo, San Lorenzo y Olimpia el domingo 12.