Libertad se mete a cuartos en Libertadores femenina

Libertad se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores de fútbol femenino, que se juega en Buenos Aires, Argentina.

El Gumarelo sorteó el Grupo D en la segunda posición, tras empatar sin goles con Nacional de Uruguay, para avanzar por detrás del Deportivo Cali de Colombia, que se impuso 2-0 a Universidad de Chile.

Previamente, el Albinegro había igualado sin goles con las cafeteras y 1-1 ante las trasandinas.

Libertad medirá al ganador del Grupo C, donde están Colo Colo, San Paulo, San Lorenzo y Olimpia el domingo 12.