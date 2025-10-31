Olimpia, con el mismo esquema en La Huerta

El entrenador Éver Almeida prepara el mismo esquema táctico que viene plantando en los dos últimos clásicos contra Cerro Porteño y Guaraní, respectivamente (5-3-2).

Entre las novedades más importantes en la estructura decana se encuentran Alexis Cantero y el mediocampista ofensivo Luis Abreu.

El onceno probable es con Facundo Insfrán; Gustavo Vargas, Axel Alfonzo, Héctor David Martínez; Lucas Morales y Alexis Cantero; Hugo Quintana, Fernando Cardozo y Luis Abreu; Sebastián Ferreira y Adrián Alcaraz.

El Franjeado se presentará en Tuyucuá con cuatro bajas muy sensibles, todas producto de expulsiones. En caso de vencer al Gumarelo podrá clasificarse a la Copa Sudamericana 2026 en una de sus temporadas más aciagas.