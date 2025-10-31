31 oct. 2025
Olimpia

Olimpia, con el mismo esquema en La Huerta

Olimpia intensifica su preparación para el clásico blanco y negro contra Libertad, el sábado, desde las 20:00, por la fecha 19 del torneo Clausura 2025.

Octubre 31, 2025 08:19 a. m. • 
Por Redacción D10
hugo quintana olimpia_63917477.jpg

Un fijo. Hugo Quintana será titular en el mediocampo franjeado en la visita al campo de Libertad.

El entrenador Éver Almeida prepara el mismo esquema táctico que viene plantando en los dos últimos clásicos contra Cerro Porteño y Guaraní, respectivamente (5-3-2).

Entre las novedades más importantes en la estructura decana se encuentran Alexis Cantero y el mediocampista ofensivo Luis Abreu.

El onceno probable es con Facundo Insfrán; Gustavo Vargas, Axel Alfonzo, Héctor David Martínez; Lucas Morales y Alexis Cantero; Hugo Quintana, Fernando Cardozo y Luis Abreu; Sebastián Ferreira y Adrián Alcaraz.

El Franjeado se presentará en Tuyucuá con cuatro bajas muy sensibles, todas producto de expulsiones. En caso de vencer al Gumarelo podrá clasificarse a la Copa Sudamericana 2026 en una de sus temporadas más aciagas.

Olimpia Torneo Clausura
Redacción D10
