Con Aníbal Chalá, el equipo de Olimpia

La fase de grupos de la Copa Sudamericana se pone en marcha este miércoles para Olimpia que visitará al Audax Italiano, y Pablo Sánchez haría algunas modificaciones con relación al último partido por el Torneo Apertura.

Alan Rodríguez y Richard Sánchez, titulares recientemente, descansarían y suenan Aníbal Chalá y Alex Franco respectivamente. En conferencia de prensa el DT había señalado que movería sus piezas.

El equipo: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Bryan Bentaberry, Aníbal Chalá; Alex Franco, Richard Ortiz, Juan Alfaro; Rubén Lezcano, Adrián Alcaraz e Iván Leguizamón.

Tras superar la fase previa dejando afuera al Sportivo Trinidense, Olimpia ahora se enfoca en la ronda de grupos y debutará contra el Audax Italiano, a las 21:00, por el Grupo G, en el estadio Municipal de La Florida.