07 abr. 2026
Olimpia

Con Aníbal Chalá, el equipo de Olimpia

Olimpia choca con el Audax Italiano por la fase de grupos de la Copa Sudamericana y Pablo Sánchez ya tendría decido el onceno para este juego. El nombre de Aníbal Chalá suena por el sector izquierdo.

Abril 07, 2026 06:29 p. m. • 
Por Redacción D10
Aníbal Chalá

Aníbal Chalá se perfila para ser titular.

Foto: Gentileza - Olimpia

La fase de grupos de la Copa Sudamericana se pone en marcha este miércoles para Olimpia que visitará al Audax Italiano, y Pablo Sánchez haría algunas modificaciones con relación al último partido por el Torneo Apertura.

Alan Rodríguez y Richard Sánchez, titulares recientemente, descansarían y suenan Aníbal Chalá y Alex Franco respectivamente. En conferencia de prensa el DT había señalado que movería sus piezas.

El equipo: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Bryan Bentaberry, Aníbal Chalá; Alex Franco, Richard Ortiz, Juan Alfaro; Rubén Lezcano, Adrián Alcaraz e Iván Leguizamón.

Tras superar la fase previa dejando afuera al Sportivo Trinidense, Olimpia ahora se enfoca en la ronda de grupos y debutará contra el Audax Italiano, a las 21:00, por el Grupo G, en el estadio Municipal de La Florida.

Olimpia Copa Sudamericana Audax Italiano
Redacción D10
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