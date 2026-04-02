El polémico penal para Olimpia

El invicto de Olimpia se esfumó en el juego frente al Sportivo Trinidense, en el estadio Erico Galeano. El Decano, por primera vez en el semestre, no sumó punto alguno, pero sigue estando en lo más alto de la clasificación del Torneo Apertura.

⚽️¡EL DESCUENTO! Adrián Alcaraz convirtió el primero del Decano en Capiatá.



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Uno de los hechos más polémicos que se vivió en Capiatá fue el penal sancionado por el árbitro Blas Romero a favor de Olimpia. Cuando se jugaban los 70’, el juez pitó la pena máxima por una acción que involucró a Bruno Valdez, del Triqui, y a Mateo Gamarra, del Franjeado.

En cancha, el árbitro vio una sujeción del capitán del Sportivo Trinidense al de Olimpia y sancionó de inmediato. La acción fue revisada por el VAR y confirmó el penal, bastante protestado, pero que finalmente sirvió para lograr el descuento a los 73’, por intermedio de Adrián Alcaraz.