06 abr. 2026
Olimpia

El polémico penal para Olimpia

Olimpia perdió su invicto el miércoles contra el Sportivo Trinidense y una de las jugadas que generó polémica fue el penal sancionado a favor del conjunto decano, que sirvió para el descuento.

Abril 02, 2026 08:56 a. m. • 
Por Redacción D10
Sportivo Trinidense Olimpia

En el penal estuvieron involucrados los capitanes de ambos equipos.

Foto: Gentileza - Olimpia

El invicto de Olimpia se esfumó en el juego frente al Sportivo Trinidense, en el estadio Erico Galeano. El Decano, por primera vez en el semestre, no sumó punto alguno, pero sigue estando en lo más alto de la clasificación del Torneo Apertura.

Uno de los hechos más polémicos que se vivió en Capiatá fue el penal sancionado por el árbitro Blas Romero a favor de Olimpia. Cuando se jugaban los 70’, el juez pitó la pena máxima por una acción que involucró a Bruno Valdez, del Triqui, y a Mateo Gamarra, del Franjeado.

En cancha, el árbitro vio una sujeción del capitán del Sportivo Trinidense al de Olimpia y sancionó de inmediato. La acción fue revisada por el VAR y confirmó el penal, bastante protestado, pero que finalmente sirvió para lograr el descuento a los 73’, por intermedio de Adrián Alcaraz.

Olimpia Sportivo Trinidense Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
ruben lezcano rubén_66467271.jpg
Olimpia
Vitamina tiene listo el once
Olimpia tiene todo preparado para lo que será su compromiso de mañana ante el 2 de Mayo en el estadio Defensores del Chaco desde las 18:30 por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026.
Marzo 27, 2026 07:25 a. m.
 · 
Redacción D10
iván leguizamón_66447187.jpg
Olimpia
Vitamina Sánchez define el equipo para medir al Gallo
Olimpia se prepara para enfrentar al 2 de Mayo, en el estadio Defensores del Chaco, el sábado, desde las 18:30, por la fecha 13 del Apertura.
Marzo 26, 2026 07:13 a. m.
 · 
Redacción D10
llentineelly.jpg
Olimpia
Sebastián Lentinelly, listo para debutar en Olimpia
Vitamina Sánchez realizará tres cambios obligados para enfrentar al 2 de Mayo.
Marzo 24, 2026 06:49 p. m.
WhatsApp Image 2026-03-21 at 7.13.42 PM.jpeg
Olimpia
La contención al crack Delmás
Jani Delmás, padre de Eduardo Delmás, contó un detalle poco comentado en el entorno del fútbol: La contención.
Marzo 23, 2026 12:15 p. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia Sub 20
Olimpia
Olimpia se queda con el cuarto puesto
El plantel de Olimpia cayó en penales en el juego por el bronce de la Copa Libertadores Sub 20 y cerró su participación en el certamen quedándose en el cuarto puesto.
Marzo 22, 2026 06:01 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-03-21 at 7.13.44 PM.jpeg
Olimpia
Vitamina destaca respuesta del plantel a las complejidades
El DT de Olimpia, Pablo Sánchez, se mostró conforme con el trabajo del equipo frente a Guaraní.
Marzo 22, 2026 10:15 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más