Por mantener la supremacía

El Azulgrana no conoce de derrotas en la capital incaica ante el mencionado rival, ya que en su primera presentación, en la Copa de 1973, el empate fue por 1-1, con tanto de Saturnino Arrúa.

Treinta años después, en la Libertadores del 2003, volvieron a verse las caras los azulgranas y cerveceros, con igualdad de 1-1 (gol de Santiago Salcedo), mientras que en la última visita, el Ciclón se impuso por 1-0 en el 2025, con tanto de Juan Iturbe.

Jugando en Asunción, Cerro mantiene también el invito, ya que en la Copa del 73 goleó por 5-0, en el 2003 se impuso por 1-0 y en la edición anterior igualó por 2-2.

Jugando en el Callao, Cerro Porteño registra una victoria ante el Sport Boys, en la Libertadores del 2001, con goles de Nozomi Hiroyama en dos oportunidades, de Virgilio Ferreira y César Tigre Ramírez.

CIFRA. 11 goles anotados suma Cerro Porteño ante Sporting Cristal en 6 juegos disputados en Copa Libertadores.