08 abr. 2026
Copa Libertadores

Por mantener la supremacía

Cerro Porteño visita al Sporting Cristal en la ciudad de Lima, por cuarta vez en el historial de Copa Libertadores, en donde se mantiene invicto.

Abril 08, 2026 09:10 a. m. • 
Por Redacción D10
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Celebración. Los azulgranas consiguieron un empate de visita ante Cristal en la Copa 2003.

El Azulgrana no conoce de derrotas en la capital incaica ante el mencionado rival, ya que en su primera presentación, en la Copa de 1973, el empate fue por 1-1, con tanto de Saturnino Arrúa.

Treinta años después, en la Libertadores del 2003, volvieron a verse las caras los azulgranas y cerveceros, con igualdad de 1-1 (gol de Santiago Salcedo), mientras que en la última visita, el Ciclón se impuso por 1-0 en el 2025, con tanto de Juan Iturbe.

Jugando en Asunción, Cerro mantiene también el invito, ya que en la Copa del 73 goleó por 5-0, en el 2003 se impuso por 1-0 y en la edición anterior igualó por 2-2.

Jugando en el Callao, Cerro Porteño registra una victoria ante el Sport Boys, en la Libertadores del 2001, con goles de Nozomi Hiroyama en dos oportunidades, de Virgilio Ferreira y César Tigre Ramírez.

CIFRA. 11 goles anotados suma Cerro Porteño ante Sporting Cristal en 6 juegos disputados en Copa Libertadores.

Cerro Porteño Copa Libertadores Fútbol Internacional
Redacción D10
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