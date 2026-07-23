La MLS investiga el fichaje de Casemiro por el Inter Miami por posible negociación ilegal

“La Major League Soccer está revisando una acusación de manipulación contra el Inter Miami. La liga está recopilando toda la información relevante y se abstendrá de hacer más comentarios hasta que la revisión finalice”, informó en un comunicado la entidad.

Según fuentes citadas por ESPN, los Galaxy denunciaron al Inter Miami ante la liga por contactar con Casemiro antes de tiempo.

El equipo angelino poseía los derechos de descubrimiento de Casemiro, un mecanismo al alcance de los equipos que les confiere el derecho exclusivo a negociar con un determinado futbolista internacional, y evitar competir con el resto de clubes de la liga.

Si otro equipo quiera fichar a un jugador ‘descubierto’ por un rival, debe comprar los derechos a ese club antes de negociar con el futbolista deseado.

“Aunque Inter Miami y Los Angeles Galaxy han llegado a un acuerdo para la ‘prioridad de descubrimiento’ de fichar a Casemiro, los términos se publicarán al concluir la investigación de manipulación”, señaló la liga.

El Inter Miami anunció hoy el fichaje del mediocentro brasileño hasta mayo de 2027, aunque podrá extender la vinculación hasta el término de la temporada 2029.

El club no aclaró, sin embargo, la ficha que ocupará el futbolista. El Inter Miami no tiene libre ninguna de las tres plazas de Jugador Designado, una fórmula que permite que el salario de esos futbolistas no compute para el estricto tope salarial de la MLS.

La incorporación de Casemiro está pendiente de que obtenga el visado de trabajo.