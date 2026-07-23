23 jul 2026
Fútbol Internacional

La MLS investiga el fichaje de Casemiro por el Inter Miami por posible negociación ilegal

La Major League Soccer (MLS) informó este miércoles que está investigando el fichaje de Casemiro por el Inter Miami por posibles contactos no autorizados con el jugador, cuyos derechos en la liga norteamericana pertenecían a Los Angeles Galaxy, club que debía autorizar cualquier negociación.

Julio 23, 2026 09:31 a. m. • 
Por Redacción D10
HN2aMkEWsAAX_iz.jpeg

Pase de Casemiro causó revuelo.

Foto: @IntermiamiCF

“La Major League Soccer está revisando una acusación de manipulación contra el Inter Miami. La liga está recopilando toda la información relevante y se abstendrá de hacer más comentarios hasta que la revisión finalice”, informó en un comunicado la entidad.

Según fuentes citadas por ESPN, los Galaxy denunciaron al Inter Miami ante la liga por contactar con Casemiro antes de tiempo.

El equipo angelino poseía los derechos de descubrimiento de Casemiro, un mecanismo al alcance de los equipos que les confiere el derecho exclusivo a negociar con un determinado futbolista internacional, y evitar competir con el resto de clubes de la liga.

Si otro equipo quiera fichar a un jugador ‘descubierto’ por un rival, debe comprar los derechos a ese club antes de negociar con el futbolista deseado.

“Aunque Inter Miami y Los Angeles Galaxy han llegado a un acuerdo para la ‘prioridad de descubrimiento’ de fichar a Casemiro, los términos se publicarán al concluir la investigación de manipulación”, señaló la liga.

El Inter Miami anunció hoy el fichaje del mediocentro brasileño hasta mayo de 2027, aunque podrá extender la vinculación hasta el término de la temporada 2029.

El club no aclaró, sin embargo, la ficha que ocupará el futbolista. El Inter Miami no tiene libre ninguna de las tres plazas de Jugador Designado, una fórmula que permite que el salario de esos futbolistas no compute para el estricto tope salarial de la MLS.

La incorporación de Casemiro está pendiente de que obtenga el visado de trabajo.

Casemiro Inter Miami Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2026-07-22 at 16.36.03.jpeg
Fútbol Internacional
AFA desmiente incautación de celulares y citación a Claudio Tapia
La AFA emitió un comunicado en el que aseguró que es “falso” que Claudio Tapia haya sido citado a declarar por la Justicia de los Estados Unidos, como también que se les haya sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico.
Julio 22, 2026 05:16 p. m.
 · 
Redacción D10
casemiro.jpg
Fútbol Internacional
Casemiro ficha por el Inter Miami de Messi
El Inter Miami anunció oficialmente la contratación del mediocampista brasileño Casemiro, con quien firmó un contrato hasta mayo del próximo año.
Julio 22, 2026 03:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Guardiola
Fútbol Internacional
Quieren a un italiano al frente de la Azzurra
El presidente de la entidad encargada de organizar el deporte en Italia, el Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI), Luciano Buonfiglio, pidió que el próximo seleccionador de fútbol sea un técnico nacional, en un momento en el que el nombre de Pep Guardiola irrumpió como una de las opciones para la ‘Azzurra’.
Julio 22, 2026 09:15 a. m.
 · 
Redacción D10
andrea-falabella_862x485.webp
Fútbol Internacional
El defensor de Ameliano que interesa a San Lorenzo
El equipo argentino, San Lorenzo de Almagro, busca un reemplazante del colombiano Jhohan Romaña, y quiere contar con un argentino del plantel de Ameliano.
Julio 21, 2026 04:36 p. m.
 · 
Redacción D10
Recibimiento de la selección argentina en Buenos Aires
Fútbol Internacional
Lionel Messi regresa a Argentina en un avión privado, sin contacto con aficionados
Lionel Messi regresó a Argentina este martes desde Estados Unidos tras su participación en el Mundial 2026, en el que la Albiceleste fue subcampeona, en un avión privado que le trasladó a Rosario, su ciudad natal, donde no tuvo contacto ni saludó a los fanáticos que aguardaron su llegada durante la madrugada.
Julio 21, 2026 09:32 a. m.
 · 
Redacción D10
aaalan.jpg
Fútbol Internacional
Alan Soñora ya tiene nuevo equipo
Alan Soñora le pone punto final a su etapa en Cerro Porteño y afrontará un nuevo desafío.
Julio 18, 2026 07:22 p. m.