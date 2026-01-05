05 ene. 2026
Otros Deportes

Nutrida delegación para el Sudamericano de golf

Paraguay afrontará la cita en Buenos Aires, con presencia del campeón defensor Benjamín Fernández.

Enero 05, 2026 04:22 p. m. • 
Por Redacción D10
Benjamin Fernandez golf

Benjamín Fernández busca otra vez el título continental.

Gentileza.

Paraguay formará parte del XX Campeonato Sudamericano Amateur de Golf 2026 a jugarse del 8 al 11 del corriente mes en el Nordelta Golf Club de Buenos Aires, con total de 12 golfistas.

Formarán parte del equipo paraguayo los hermanos Benjamín (campeón defensor del cetro) y Franco Fernández, Marcelo Ruiz, Lucas Martínez, Ezequiel Cabrera, Erich Fortlage, Agustín Frutos, Matías Koropeski, Kurt Suehsner, Miguel Ayala. En damas lo harán Victoria Livieres y Sol Mendoza.

La justa contará con la participación de los mejores jugadores sudamericanos y aquellos designados por Inglaterra, Irlanda, Gales, Escocia, Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, Guatemala y Barbados.

El paraguayo Benjamín Fernández va a defender el titulo logrado en enero pasado en el campo del Sport Francés en Santiago de Chile.

Bajo la supervisión de la Federación Sudamericana de Golf y el fuerte apoyo de The R&A, el campeonato se disputará a 72 hoyos, individual, juego por golpes, sin corte clasificatorio, para jugadores y jugadoras designados por sus propias asociaciones nacionales.

Simultáneamente se disputará la Harrison Cup entre equipos de Sudamérica y de Gran Bretaña e Irlanda, en homenaje a quien fuera un destacado e influyente directivo de la R&A, fallecido años atrás y que impulsó decididamente el desarrollo del golf sudamericano, el Sr. Charles Harrison.

Golf
Redacción D10
Más contenido de esta sección
SND_64792355.jfif
Otros Deportes
Sumar por una sociedad deportiva
La Secretaría Nacional de Deportes, en compañía de otras instituciones, y con el Proyecto Sumar, viene realizando jornadas deportivas en diversas ciudades del país con el fin de fomentar el deporte y dejar de lado cualquier tipo de adicciones o sedentarismo, efectos que son dañinos para la salud.
Diciembre 26, 2025 08:44 a. m.
 · 
Redacción D10
Carlos Alcaraz
Otros Deportes
Carlos Alcaraz reaparece en las redes sociales
Carlos Alcaraz reapareció en las redes sociales una semana después de romper con el que fuera su entrenador, Juan Carlos Ferrero, publicando varias fotos entrenando en El Palmar (Murcia), con un “Feliz Navidad” y un “Seguimos”, en alusión a su pretemporada con Samuel López, ahora máximo responsable de su equipo de trabajo.
Diciembre 25, 2025 09:26 a. m.
 · 
Redacción D10
20251220_094432.jpg
Otros Deportes
Edwards gana el pulso a Gilgeous-Alexander y los Thunder suman su tercera derrota
Un triple de Anthony Edwards a falta de 37,8 segundos, y un tapón y un robo de balón del escolta a Shai Gilgeous-Alexander en las dos siguientes jugadas, certificaron la victoria de los Minnesota Timberwolves sobre los casi invencibles Oklahoma City Thunder por 112-107.
Diciembre 20, 2025 09:46 a. m.
 · 
Redacción D10
taekwondo
Otros Deportes
Éxito en el cierre de temporada de la Asociación Shotokan S.K.I.F.
En el Arena de la Secretaría Nacional de Deportes (SND) se cumplió el acto de clausura de temporada en el deporte de artes marciales.
Diciembre 19, 2025 04:43 p. m.
 · 
Redacción D10
nicole martinez .jpg
Otros Deportes
Nicole Martínez y Gustavo Gómez, los deportistas olímpicos del 2025
La múltiple medallista en remo y el capitán de la Albirroja fueron premiados por el Comité Olímpico Paraguayo (COP), por su gran temporada 2025.
Diciembre 19, 2025 02:46 p. m.
 · 
Redacción D10
peña rally_64727746.jpg
Otros Deportes
WRC ueno Rally del Paraguay abre nuevas oportunidades
En el marco del camino hacia la edición 2026, el equipo interinstitucional del WRC Rally del Paraguay llevó adelante, en el Salón Tiríka de Mburuvicha Róga, su primer encuentro oficial dirigido a potenciales patrocinadores nacionales.
Diciembre 19, 2025 07:24 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más