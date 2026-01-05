Nutrida delegación para el Sudamericano de golf

Paraguay formará parte del XX Campeonato Sudamericano Amateur de Golf 2026 a jugarse del 8 al 11 del corriente mes en el Nordelta Golf Club de Buenos Aires, con total de 12 golfistas.

Formarán parte del equipo paraguayo los hermanos Benjamín (campeón defensor del cetro) y Franco Fernández, Marcelo Ruiz, Lucas Martínez, Ezequiel Cabrera, Erich Fortlage, Agustín Frutos, Matías Koropeski, Kurt Suehsner, Miguel Ayala. En damas lo harán Victoria Livieres y Sol Mendoza.

La justa contará con la participación de los mejores jugadores sudamericanos y aquellos designados por Inglaterra, Irlanda, Gales, Escocia, Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, Guatemala y Barbados.

El paraguayo Benjamín Fernández va a defender el titulo logrado en enero pasado en el campo del Sport Francés en Santiago de Chile.

Bajo la supervisión de la Federación Sudamericana de Golf y el fuerte apoyo de The R&A, el campeonato se disputará a 72 hoyos, individual, juego por golpes, sin corte clasificatorio, para jugadores y jugadoras designados por sus propias asociaciones nacionales.

Simultáneamente se disputará la Harrison Cup entre equipos de Sudamérica y de Gran Bretaña e Irlanda, en homenaje a quien fuera un destacado e influyente directivo de la R&A, fallecido años atrás y que impulsó decididamente el desarrollo del golf sudamericano, el Sr. Charles Harrison.