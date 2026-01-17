Nasser Al Attiyah conquista su sexto título Dakar

El catarí volvió a demostrar su dominio en el rally raid y amplía su legado tras victorias anteriores con Volkswagen (2011), Toyota (2015, 2022 y 2023) y Mini (2019), lo que lo convierte en uno de los pocos pilotos que han ganado el Touareg con cuatro marcas distintas, junto a leyendas como Carlos Sainz y Stéphane Peterhansel.

La edición de este año estuvo marcada por una extrema competitividad, con diferencias en la cabeza de la general que apenas superaban los 10 minutos durante gran parte de la carrera.

Al Attiyah, sin embargo, mostró un enfoque distinto al de otras ediciones: más pausado, calculador y con una templanza inusual que le permitió gestionar la carrera con sangre fría. A pesar de tener la posibilidad de igualar y superar el récord histórico de victorias de etapa, el catarí solo se llevó dos triunfos parciales, en la sexta y la duodécima especial, pero fueron suficientes para asegurarse lo que muchos consideran uno de los Dakar más disputados de la historia.

La etapa 10, conocida como la vuelta de la maratón, fue decisiva. Allí, Al Attiyah asestó un golpe casi definitivo, ampliando su ventaja sobre los rivales y dejando pocas opciones de remontada en los días siguientes. La última etapa fue un mero trámite, un paseo triunfal para el piloto catarí que, tras gestionar con precisión la carrera, cerró su victoria con una etapa final contundente que selló su sexto Dakar.

Por detrás, la participación española estuvo liderada por Nani Roma, quien terminó segundo a 9 minutos y 42 segundos, consolidando una destacada actuación en esta edición.

La lucha por los restantes puestos del podio también fue intensa, con pilotos como Mattias Ekström y Sébastien Loeb disputándose posiciones clave hasta los últimos kilómetros de la carrera.

La jornada también dejó momentos amargos, especialmente para Carlos Sainz. El madrileño, tras décadas de esfuerzo y batallas en el desierto, quedó fuera de la lucha por el podio debido a un error de navegación en la etapa 10, relegándose finalmente a la quinta plaza y cerrando una edición que no reflejó sus aspiraciones.

Con esta victoria, Nasser Al Attiyah reafirma su estatus como una leyenda viva del Dakar y del rally raid mundial. Su sexto triunfo no solo amplía su palmarés, sino que también deja un registro histórico al lograrlo con Dacia. EFE