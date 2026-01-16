La Albirroja va por la clasificación al Mundial U20

La selección paraguaya femenina juvenil de hándbol choca con su similar de Uruguay, por el tercer puesto del torneo U20 Sur y Centro América que se juega en Asunción, este viernes 15 desde las 18:00.

El choque en el Arena SND reparte el último cupo al Mundial ITF de la categoría que se jugará en Rumania en el mes de agosto.

Desde las 20:00 juegan por el título los ya clasificados al Mundial Argentina y Brasil.

En la etapa de semifinales, Brasil se impuso a Uruguay 25 a 17 y Argentina se impuso a Paraguay 27 a 20.