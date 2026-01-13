13 ene. 2026
Otros Deportes

La Albirroja de Futsal se moviliza pensando en la Copa América

El equipo paraguayo trabaja en el Comité Olímpico Paraguayo, para la justa continental que se cumplirá desde el 24 de enero.

Enero 13, 2026 03:32 p. m. • 
Por Redacción D10
futsal

La Selección paraguaya se mueve en el predio del COP.

Gentileza.

En las instalaciones del Complejo Deportivo Luis María Zubizarreta, en el predio del Comité Olímpico Paraguayo (COP), la Selección Paraguaya de futsalFIFA trabaja apuntando a la Copa América que se cumplirá del 24 de enero al 1 de febrero en el ueno COP Arena.

El grupo liderado por Carlos Chilavert entrena con la presencia de Tobías Velázquez, Igor Insfrán y Marcio Ramírez (arqueros); también forman parte de la nómina de preseleccionados, Emerson Méndez, Marcos Solís, Diego Poggi, Robert Gamarra, Francisco Martínez y Rodrigo Bogado.

Entre los preseleccionados se encuentran entrenando en calidad de invitados los juveniles de la Sub 20, Gustavo Lugo, Santino Franco, Luciano Luraghi y Lucas Sánchez.

Paraguay como anfitrión forma parte del Grupo A junto a Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador. Mientras que el Grupo B lo conforman: Brasil, Venezuela, Chile, Colombia, Bolivia

Copa América de Futsal Selección Paraguaya Albirroja
Redacción D10
