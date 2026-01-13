La Albirroja de Futsal se moviliza pensando en la Copa América

En las instalaciones del Complejo Deportivo Luis María Zubizarreta, en el predio del Comité Olímpico Paraguayo (COP), la Selección Paraguaya de futsalFIFA trabaja apuntando a la Copa América que se cumplirá del 24 de enero al 1 de febrero en el ueno COP Arena.

El grupo liderado por Carlos Chilavert entrena con la presencia de Tobías Velázquez, Igor Insfrán y Marcio Ramírez (arqueros); también forman parte de la nómina de preseleccionados, Emerson Méndez, Marcos Solís, Diego Poggi, Robert Gamarra, Francisco Martínez y Rodrigo Bogado.

Entre los preseleccionados se encuentran entrenando en calidad de invitados los juveniles de la Sub 20, Gustavo Lugo, Santino Franco, Luciano Luraghi y Lucas Sánchez.

Paraguay como anfitrión forma parte del Grupo A junto a Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador. Mientras que el Grupo B lo conforman: Brasil, Venezuela, Chile, Colombia, Bolivia