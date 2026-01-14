14 ene. 2026
Dani Vallejo avanza a la ronda final en Melbourne

El paraguayo Dani Vallejo está en la ronda final de la qualy del Australian Open tras vencer de gran forma al italiano Federico Ciná.

Enero 14, 2026 06:46 a. m. • 
Por Redacción D10
Dani Vallejo, tenista paraguayo.

El tenista paraguayo Daniel Vallejo quiere hacer historia en Melbourne y ya está en la ronda final del certamen tras superar al italiano Federico Ciná por 4-6, 6-2 y 6-3.

Pese a estar abajo en el primer set, Dani Vallejo logró reponerser ganando los siguientes dos sets y se instaló en la ronda final del qualy del Australia Open.

A Dani Le queda un paso, vencer al francés Arthur Gea, para convertirse en el primer paraguayo en jugar el cuadro principal desde el año 2002 cuando estuvo el histórico Ramón

