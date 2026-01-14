Dani Vallejo avanza a la ronda final en Melbourne

El tenista paraguayo Daniel Vallejo quiere hacer historia en Melbourne y ya está en la ronda final del certamen tras superar al italiano Federico Ciná por 4-6, 6-2 y 6-3.

Pese a estar abajo en el primer set, Dani Vallejo logró reponerser ganando los siguientes dos sets y se instaló en la ronda final del qualy del Australia Open.

A Dani Le queda un paso, vencer al francés Arthur Gea, para convertirse en el primer paraguayo en jugar el cuadro principal desde el año 2002 cuando estuvo el histórico Ramón