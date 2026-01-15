Paraguay va por la final continental de hándball

La Selección Paraguaya Sub 20 enfrenta a Argentina este jueves 15 de enero, desde las 20:00, por las semifinales del torneo Sur y Centro de hándbol femenino que se disputa en Asunción.

El compromiso se cumple en la pista del Arena SND. La otra llave semifinal lo juegan Brasil vs. Uruguay, desde las 18.00. Otros juegos para definir posiciones finales son: Colombia vs. Guatemala (14:00) y Chile vs. El Salvador (16.00).

La Albirroja femenina avanzó de ronda por detrás de Brasil, consiguiendo dos victorias y tropezando ante las brasileñas. Este certamen califica a tres selecciones al Mundial ITF 2026, que se disputará en Rumania en el mes de agosto.