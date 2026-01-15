Dani Vallejo queda a puertas del cuadro principal

El tenista paraguayo Dani Vallejo cayó eliminado en la última ronda de la qualy del Australia Open ante el francés Arthur Gea por 6-2 y 6-2 en un partido cargado de errores para el paraguayo.

Vallejo, que superó dos fases de la qualy, quedó a puertas del Cuadro Principal del Abierto de Australia. Una verdadera lastima para nuestro compatriota.

Pese a la desilusión por haberse quedado a puertas del cuadro principal, para valorar el enorme esfuerzo de Dani Vallejo que representó con altura al país y que buscará hacer historia en Roland Garros, su próximo desafío.