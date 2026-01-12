Ambiente de optimismo en Olimpia

En Olimpia hay buen ambiente. Un ambiente de optimismo y confianza, con una ambición renovada luego de lo que fue el paupérrimo 2025, donde el equipo no estuvo a la altura en ninguna competencia.

Ahora toda la ilusión está en esta temporada, donde el Decano estará obligado a ser campeón de los torneos locales e intentará hacer un buen papel en la Copa Sudamericana. Las sensaciones son buenas tras el primer amistoso que se tuvo ante el Sportivo San Lorenzo, logrando un empate y una goleada. Ahora se apunta a la segunda prueba, que será mañana ante el Sportivo Trinidense que dirige José Arrúa en la Villa (07:30).

Luego, el plantel se trasladará hasta Montevideo, Uruguay, el miércoles de tarde, para lo que será el amistoso ante el Colo Colo de Chile el jueves desde las 21:00 por el torneo de verano Serie Río de la Plata, mientras que el último amistoso está marcado para el domingo 18 en San Nicolás, ante Boca Juniors.

En total serán cuatro amistosos los que disputará el equipo de Pablo Vitamina Sánchez antes del comienzo del Apertura, que será ante Guaraní en el estadio Defensores del Chaco, el sábado 24 o domingo 25 de enero.