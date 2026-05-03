03 may. 2026
Olimpia

Nogués: “Somos ampliamente el mejor equipo del campeonato”

Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, fue contundente tras el título obtenido: “Creo que somos ampliamente el mejor equipo del campeonato”.

Mayo 03, 2026 11:57 a. m. • 
Por Redacción D10
Rodrigo Nogués

Rodrigo Nogués (d), presidente del campeón Olimpia.

Foto: Renato Delgado - ÚH

Olimpia alcanzó un título más en el torneo local y su presidente, Rodrigo Nogués, señaló en charla para Tigo Sports: “Creo que somos ampliamente el mejor equipo del campeonato”.

El Decano sacó nueve puntos de ventaja sobre el segundo en la clasificación, que es Cerro Porteño, cuando faltan tres partidos para completar el fixture. Cabe destacar que Olimpia tiene ventaja deportiva sobre el Ciclón en caso de que igualen en puntaje.

Estamos culminando un objetivo que nos pusimos después de un año que no estuvimos a la altura, un año que el olimpista no se merecía, que el club no se merecía”, recordó el titular franjeado.

Recordó la llegada de su entrenador Pablo Sánchez y que “vinieron jugadores importantes. Tenemos un gran plantel y estoy seguro que vamos a construir un gran equipo (…) Esto es recién el primer paso”.

“Desde el día que llegó ‘Vita’ pensamos que íbamos a ser campeones (…) En el balance total las decisiones fueron buenas”, mencionó. Olimpia llegó a 48 estrellas ligueras con el Torneo Apertura 2026.

Olimpia Rodrigo Nogués
Redacción D10
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