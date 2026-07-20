20 jul 2026
Fútbol Paraguayo

Virgilio Ferreira vuelve al gol a los 53 años

Virgilio Ferreira debutó a los 53 años en el Club Manduvirá, en una semifinal de la Liga Arroyense de Fútbol, y lo hizo como en sus mejores épocas: marcó un golazo para clasificar a su equipo a la gran final.

Julio 20, 2026 10:16 a. m. • 
Por Redacción D10
HNrBIg8XMAA5B44.jpg

Padre e hijo. Virgilio Ferreira festejando junto a su hijo Cisse el pase a la final en la Liga Arroyense de Fútbol.

A los 53 años, la pasión y el olfato goleador siguen intactos en Virgilio Ferreira, quien volvió a calzarse los botines para seguir agrandando su leyenda dentro del fútbol paraguayo, pero esta vez en el interior.

El histórico artillero de Cerro Porteño demostró que la jerarquía no se pierde con el tiempo. Debutó en el Manduvirá de la Liga Arroyense de Fútbol, club donde juega su hijo Cisse, y respondió como en sus mejores épocas: con un golazo de cabeza que significó el segundo tanto para su equipo.

Ese gol no solo selló la victoria, sino también la clasificación de Club Manduvirá a la final de la Liga Arroyense de Fútbol, en una jornada que quedará marcada por el regreso goleador de una leyenda que ahora se alista para disputar las finales ante Cabo Locio.

Ferreira, símbolo azulgrana y referente del gol, escribió un nuevo capítulo en su carrera, demostrando que la calidad y el instinto siguen vigentes más allá de la edad.

Virgilio Ferreira anotó un golazo de cabeza a los 53 años. Video: Atyrá Sport TV

Virgilio Ferreira Fútbol paraguayo Cerro Porteño
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Libertad.jfif
Fútbol Paraguayo
Libertad cerró una positiva jornada de amistosos ante San Lorenzo
Libertad continúa afinando detalles para el inicio del torneo Clausura 2026 y este sábado disputó tres encuentros amistosos frente a Sportivo San Lorenzo, en una jornada que le permitió al nuevo cuerpo técnico seguir evaluando variantes.
Julio 11, 2026 09:01 p. m.
 · 
Redacción D10
Luqueno Nacional.jpg.jfif
Fútbol Paraguayo
Nacional y Luqueño repartieron triunfos en sus amistosos
Nacional y Luqueño disputaron este sábado dos encuentros amistosos de preparación en el estadio Arsenio Erico, ambos a puertas cerradas, con un triunfo por lado y el mismo marcador: 1-0.
Julio 11, 2026 08:48 p. m.
 · 
Redacción D10
Adrian Alcaraz.jfif
Fútbol Paraguayo
Serrati repasó el mercado de pases de sus representados
El representante de futbolistas Diego Serrati brindó un completo panorama sobre la actualidad del mercado de pases de varios de sus representados, en una entrevista con Fútbol a lo Grande, donde confirmó operaciones cerradas y otras que se encuentran muy avanzadas.
Julio 10, 2026 04:13 p. m.
 · 
Redacción D10
T�rkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026
Fútbol Paraguayo
Nuevas reglas: Del Mundial al fútbol paraguayo
Javier Díaz de Vivar confirmó que en el fútbol paraguayo utilizarán también las nuevas reglas usadas en la Copa del Mundo.
Julio 10, 2026 12:07 p. m.
 · 
Redacción D10
images.jfif
Fútbol Paraguayo
Castigo histórico en el fútbol del interior
El Sport Guarán de Caacupé recibió la drástica sanción de descenso de categoría, luego de que sus jugadores y su presidenta agredieran a un árbitro.
Junio 17, 2026 06:55 p. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia Cerro Porteño
Fútbol Paraguayo
Tribunal de Apelación mantiene los puntos a Olimpia
Finalmente, el Tribunal de Apelación de la Asociación Paraguaya de Fútbol decidió mantener los puntos del superclásico otorgados a Olimpia por el Tribunal Disciplinario de la APF, cuya decisión en su momento Cerro Porteño había apelado.
Junio 9, 2026 02:33 p. m.
 · 
Redacción D10