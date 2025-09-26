26 sept. 2025
Olimpia

“No podés ser el cementerio de jugadores”

Pedro Balotta, directivo de jugadores, tuvo una opinión fuerte respecto a algunas cuestiones que tienen que ver con el plantel.

Septiembre 26, 2025 12:39 p. m. • 
Por Redacción D10
ACT_7484_2_63057544.jpg

Fuerte crítica de Balotta al plantel.

El ex directivo de Olimpia, Pedro Balotta, conversó este viernes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y habló sin filtros sobre la crisis que atraviesa la institución de Para Uno.

Apuntó a los jugadores por desconocer la grandeza de la institución y también a algunas decisiones de la directiva actual que trajo demasiados jugadores y no están rindiendo como se esperaban.

“Hay que levantar la voz frente al plantel y aquellos que no se ponen las pilas, lo siento. El que no está, no está. Muchos de los jugadores no saben lo que representa Olimpia y ni a lo mejor conocen la historia”, comenzó diciendo.

“Hay que ver quienes son los que no están rindiendo y que ni aparecen en el equipo. Fue una cantidad exagerada, para un equipo que salió campeón normalmente reforzás tres, cuatro a lo máximo 6. Es cierto que a veces conseguimos jugadores que no estaban jugando en otros equipos, pero vos no podes ser el cementerio de jugadores”, subrayó.

Olimpia se encuentra en una profunda crisis deportiva, apartado de la pelea por el título del torneo Clausura y eliminado recientemente de la Copa Paraguay. Estos hechos se suman al fracaso en la Libertadores y la posibilidad incluso de quedar fuera de las competencias internacionales del próximo año.

Olimpia Pedro Balotta Torneo Clausura
Redacción D10
