Juegos Panamericanos

Nicole Martínez, “superfeliz de ganar esta medalla de oro” en ASU2025

La remera paraguaya Nicole Martínez, flamante medalla de oro en la categoría femenina de un par de remos cortos en los Juegos Panamericanos Junior ASU2025, aseguró estar muy feliz de haber logrado este triunfo “en casa”.

Por Redacción D10
Nicole Martínez celebra el oro conseguido en los Juegos Panamericanos Junior.

FOTO: RENATO DELGADO

“Estoy superfeliz de haber ganado esta medalla de oro acá en casa y escuchar a los últimos metros ahí a todos gritando. Creo que le escuché la voz a mi mamá, así que ahora con todo para los otros botes. ¡Y vamos Paraguay. Paraguay puede!”, aseguró una muy eufórica Martínez en declaraciones a Panam Sports.

Martínez, abanderada de la delegación del país anfitrión, ganó la prueba con un tiempo no oficial del W1X con un tiempo no oficial hasta el momento de 7:50.02, seguida de la chilena Felipa Rosas, con 8:00.58; la uruguaya Cloe Callorda, con 8:05.26; la mexicana Ximena Castellanos, con 8:10.73; la brasileña Julia dos Santos, con 8:19.29, y la peruana Luciana Zegarra, con 8:19.80.

La deportista, que en la primera edición de Cali-Valle 2021 conquistó también oro en individual, se hizo así con un cupo en los Juegos Panamericanos Lima 2027, con la mira puesta en los Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El público apostado en la bahía del puerto de Asunción siguió de principio a fin el desempeño de Martínez, campeona nacional de la NCAA 2025, categoría Varsity 8 con la Universidad de Yale (Estados Unidos), y explotó de alegría ante la consagración de una de las estrellas de las justas juveniles asuncenas.

Martínez, nacida el 11 de mayo de 2003, todavía tiene por delante en ASU2025 las finales de dos remos sin timonel femenino (W2-) y ocho femenino (W8+), ambas el 12 de agosto, y un día después las de cuatro pares de remos cortos femenino (W4X) y ocho mixto (Mix8+). EFE

Redacción D10
Carga Más