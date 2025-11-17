El portero Carlos Coronel tendría destino blanco y negro

El New York Red Bulls le despidió al arquero Carlos Coronel dejándole un mensaje en redes sociales. El jugador, de 28 años, podría llegar al fútbol paraguayo.

De acuerdo con informaciones, el portero que integró el plantel de Paraguay que logró clasificarse al Mundial 2026, estaría en el radar de dos clubes blanco y negro: Olimpia y Libertad.

“Gracias por tanto, Carlos. Fuiste, eres y siempre serás Rojo”, fueron las palabras que el New York Red Bulls dejó para Carlos Coronel, quien vistió la casaca del conjunto desde el 2021.

“Estar en un vestuario y no estar con la camiseta del Red Bulls es algo que me va a doler mucho”, señaló el arquero en un video compartido por el club.