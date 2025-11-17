17 nov. 2025
Fútbol Internacional

El portero Carlos Coronel tendría destino blanco y negro

Carlos Coronel, portero paraguayo, ya no seguirá en el New York Red Bulls, después de varias temporadas y en el fútbol guaraní podría estar su destino. Olimpia y Libertad serian opciones.

Noviembre 17, 2025 04:27 p. m. • 
Por Redacción D10
Carlos Coronel

Carlos Coronel no continuará en el conjunto de New York.

Foto: Gentileza - New York Red Bulls

El New York Red Bulls le despidió al arquero Carlos Coronel dejándole un mensaje en redes sociales. El jugador, de 28 años, podría llegar al fútbol paraguayo.

De acuerdo con informaciones, el portero que integró el plantel de Paraguay que logró clasificarse al Mundial 2026, estaría en el radar de dos clubes blanco y negro: Olimpia y Libertad.

“Gracias por tanto, Carlos. Fuiste, eres y siempre serás Rojo”, fueron las palabras que el New York Red Bulls dejó para Carlos Coronel, quien vistió la casaca del conjunto desde el 2021.

“Estar en un vestuario y no estar con la camiseta del Red Bulls es algo que me va a doler mucho”, señaló el arquero en un video compartido por el club.

Carlos Coronel Olimpia Libertad
Redacción D10
Más contenido de esta sección
México Uruguay
Fútbol Internacional
México y Uruguay empatan sin goles en partido amistoso
Las selección de México empató este sábado 0-0 ante Uruguay en partido de preparación rumbo al Mundial de 2026, sin grandes emociones y que se llevó a cabo en Torreón, Coahuila, al norte de la capital mexicana.
Noviembre 16, 2025 08:28 a. m.
 · 
Redacción D10
FIFA World Cup 26 UEFA qualifier - Cyprus vs Austria
Fútbol Internacional
Arnautovic acerca a Austria al Mundial
Dos goles de Marko Arnautovic dieron el triunfo a Austria en Limasol ante Chipre (0-2) y la acercaron a la fase final del Mundial por primera vez desde Francia 1998.
Noviembre 15, 2025 04:30 p. m.
 · 
Redacción D10
Clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 26 UEFA - Georgia contra España
Fútbol Internacional
La intocable España se siente mundialista
La selección española firmó su pase al Mundial 2026 de forma virtual, con una nueva exhibición en una fase de clasificación en la que derrocha autoridad, sin goles encajados, en una cita en Tiflis ante Georgia (0-4).
Noviembre 15, 2025 04:26 p. m.
 · 
Redacción D10
gales Liechtenstein.jpg
Fútbol Internacional
Gales se aferra a la repesca
Gales venció a Liechtenstein en el Rheinpark de Vaduz (0-1) y se aferró a la repesca como acceso a la fase final del Mundial 2026.
Noviembre 15, 2025 04:19 p. m.
 · 
Redacción D10
International soccer friendly - Brazil vs Senegal
Fútbol Internacional
Estevao, socio de oro para Vinícius y Rodrygo
Estevao, con un golazo, brilló este sábado en el triunfo de Brasil ante Senegal (2-0) y se destapa como el socio ideal de Vinícius Júnior y Rodrygo Goes en la selección de Carlo Ancelotti.
Noviembre 15, 2025 04:08 p. m.
 · 
Redacción D10
Rusia Chile
Fútbol Internacional
Chile rompe la racha victoriosa de Rusia
Una aguerrida selección chilena sorprendió este sábado a Rusia (0-2) en un partido amistoso en el que La Roja no demostró un juego brillante, pero defendió bien y aprovechó los errores de su rival a la salida del balón.
Noviembre 15, 2025 03:28 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más