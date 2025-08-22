Natanael le da el triunfo al Atlético Mineiro

Un solitario gol de Natanael en el minuto 48 con un extraordinario remate cruzado le permitió al equipo dirigido por Cuca ratificar la diferencia lograda en Belo Horizonte (2-1) y pasar de ronda.

En el estreno internacional del Estadio Feliciano Gambarte, el juego comenzó con polémica porque a los 3 minutos Felipe González marcó penalti por una mano en el área de Vitor Hugo pero luego de revisar en el VAR, a cargo de su compatriota Miguel Araos, revirtió su decisión.

Godoy Cruz tuvo dos opciones más para convertir: en el 21 con un remate de Roberto Fernández, despejado por el portero Everson, y siete minutos después el arquero evitó la conquista en un mano a mano con Santino Andino.

Sobre el final una volea de Agustín Auzmendi fue contenida otra vez por Everson para ir al descanso sin goles.

En el comienzo del complemento, exactamente en el minuto 48, llegó la confirmación de la tranquilidad para el ‘Galo’ cuando un balón le quedó a Natanael que al pisar el área sacó un remate cruzado que dejó sin oportunidad al portero Franco Petroli.

Después Atlético Mineiro manejó los tiempos y en el último cuarto de hora Godoy Cruz tuvo una clara con un remate de Lucas Arce desde media distancia que logró tapar Everson, la gran figura del partido.

En tiempo de descuento el árbitro chileno Felipe González expulsó a Walter Montoya por un codazo sobre el ingresado Alan Franco a instancias del VAR.

Tras esta eliminación el equipo conducido por Walter Ribonetto sigue con anemia de triunfos en este semestre y ahora deberá centrar toda su atención en el Torneo Clausura local.

Por su parte, el Mineiro, dirigido por Cuca, tendrá tiempo para programar su serie ante Bolívar, que viene de eliminar en un 4-0 global a Cienciano, buscará mejorar su posición en el Brasileirao, donde es undécimo, y afrontará los cuartos de final de la Copa Brasil ante Cruzeiro.