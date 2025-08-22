21 ago. 2025
Copa Sudamericana

Natanael le da el triunfo al Atlético Mineiro

Atlético Mineiro volvió a vencer a Godoy Cruz, este jueves en Mendoza por 0-1, y selló un global de 3-1 para avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde se enfrentará con el Bolívar boliviano.

Agosto 21, 2025 10:17 p. m.
Mineiro triunfó y avanzó a cuartos de la Sudamericana.

Un solitario gol de Natanael en el minuto 48 con un extraordinario remate cruzado le permitió al equipo dirigido por Cuca ratificar la diferencia lograda en Belo Horizonte (2-1) y pasar de ronda.

En el estreno internacional del Estadio Feliciano Gambarte, el juego comenzó con polémica porque a los 3 minutos Felipe González marcó penalti por una mano en el área de Vitor Hugo pero luego de revisar en el VAR, a cargo de su compatriota Miguel Araos, revirtió su decisión.

Godoy Cruz tuvo dos opciones más para convertir: en el 21 con un remate de Roberto Fernández, despejado por el portero Everson, y siete minutos después el arquero evitó la conquista en un mano a mano con Santino Andino.

Sobre el final una volea de Agustín Auzmendi fue contenida otra vez por Everson para ir al descanso sin goles.

En el comienzo del complemento, exactamente en el minuto 48, llegó la confirmación de la tranquilidad para el ‘Galo’ cuando un balón le quedó a Natanael que al pisar el área sacó un remate cruzado que dejó sin oportunidad al portero Franco Petroli.

Después Atlético Mineiro manejó los tiempos y en el último cuarto de hora Godoy Cruz tuvo una clara con un remate de Lucas Arce desde media distancia que logró tapar Everson, la gran figura del partido.

En tiempo de descuento el árbitro chileno Felipe González expulsó a Walter Montoya por un codazo sobre el ingresado Alan Franco a instancias del VAR.

Tras esta eliminación el equipo conducido por Walter Ribonetto sigue con anemia de triunfos en este semestre y ahora deberá centrar toda su atención en el Torneo Clausura local.

Por su parte, el Mineiro, dirigido por Cuca, tendrá tiempo para programar su serie ante Bolívar, que viene de eliminar en un 4-0 global a Cienciano, buscará mejorar su posición en el Brasileirao, donde es undécimo, y afrontará los cuartos de final de la Copa Brasil ante Cruzeiro.

Más contenido de esta sección
Copa Sudamericana
Once Caldas toma ventaja ante Huracán
Once Caldas salió con ventaja del partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, disputado en el estadio Palogrande de Manizales ante Huracán.
Agosto 13, 2025 08:07 a. m.
Redacción D10
Copa Sudamericana
Fluminense asusta y se lleva un premio ante un América combativo
Fluminense se llevó un premio del estadio Pascual Guerrero de Cali al vencer por 1-2 a América en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Agosto 13, 2025 07:59 a. m.
Redacción D10
Copa Sudamericana
Atlético Mineiro sufre, pero Everson lo matricula en octavos
Atlético Mineiro se clasificó este jueves a los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que chocará con Godoy Cruz, pese a perder en Belo Horizonte por 0-1 ante Atlético Bucaramanga y gracias a su mejor precisión para imponerse por 3-1 en una tanda de penaltis.
Julio 25, 2025 06:56 a. m.
Redacción D10
Copa Sudamericana
El Aborigen va por un verdadero milagro
Guaraní recibe hoy, desde las 19:00, en La Nueva Olla de Cerro Porteño, a la Universidad de Chile, por el desquite de la repesca a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.
Julio 24, 2025 08:30 a. m.
Redacción D10
Copa Sudamericana
Alianza Lima hace historia y elimina al Gremio de Villasanti
Alianza Lima elimina a Gremio y se medirá en octavos con Universidad Católica
Julio 24, 2025 07:37 a. m.
Redacción D10
Copa Sudamericana
Once Caldas somete a San Antonio Bulo Bulo y enfrentará en octavos a Huracán
El Once Caldas goleó 4-0 este miércoles al San Antonio Bulo Bulo en el partido de vuelta del ‘playoff’ de la Copa Sudamericana, con lo que el resultado global de la serie fue 7-0, y enfrentará en octavos de final a Huracán.
Julio 24, 2025 07:07 a. m.
Redacción D10
