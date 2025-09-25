Mineiro se mete en semifinales de la Sudamericana

Con un gol agónico de Bernard en el tiempo de descuento, el Atlético Mineiro se sobrepuso a una mala noche y avanzó este miércoles a las semifinales de la Copa Sudamericana, tras imponerse por 1-0 a un Bolívar que resistió con pundonor hasta el final.

El equipo de Jorge Sampaoli firmó un partido muy pobre en su estadio, pero el extremo de 33 años evitó una humillación mayúscula al cabecear un centro envenenado de Gustavo Scarpa en el minuto 91.

El conjunto boliviano a punto estuvo de llevar la eliminatoria para la lotería de los penaltis, pero un despiste en el último momento echó por tierra un trabajo defensivo excelso.

Tras el 2-2 del partido de ida, los celestes no se intimidaron en Belo Horizonte y neutralizaron a un Mineiro impotente e incapaz durante los 90 minutos.

Pero los brasileños vieron la luz en el descuento y ahora esperan en ‘semis’ a Once Caldas o Independiente del Valle.

El arranque del ‘Galo’ en su casa fue decepcionante. Desde el primer minuto, los locales tuvieron enormes dificultades para crear juego y generar peligro.

Por el contrario, el cuadro de Flavio Robatto sorprendió con líneas adelantadas y un orden minucioso atrás.

No le pesó jugar en Brasil. El equipo estuvo entero, confiado y cómodo. De hecho, se acercó más al área que su rival con algunos remates inofensivos de Daniel Cataño.

En frente, Sampaoli se desesperaba con cada balón en largo que intentaba buscar a la desesperada a Hulk. Ni rastro de su famoso juego de posesión. Sí abundaron los errores en el pase.

El técnico argentino tuvo además que cambiar rápido de planes con la lesión de Alexsander. Bernard, el héroe de la noche, fue su sustituto.

Pero la dinámica fue la misma: ritmo lento y desconexión total en el ataque.

La afición del Arena MRV abucheó a los suyos al descanso. Sin embargo, volvieron con otra energía en la reanudación, impulsados por un Scarpa más incisivo por la banda derecha.

Guilherme Arana también se asomó por la izquierda con un disparo ajustado cerca del área. Al equipo boliviano se le empezaban a ver las costuras.

Sampaoli intentó meter más pólvora con la entrada de Rony, en sustitución del exjugador del Real Madrid Reinier, que apenas apareció. Menos comprensible fue la salida de Hulk, el líder del equipo.

El Mineiro soñó con un penalti en el 80. Biel, que había sustituido a Hulk, desbordó en el pico del área y Cataño le tocó por detrás. El argentino Facundo Tello pitó penalti sin dudarlo, pero el VAR le avisó que el contacto fue fuera del área.

Aún tuvo un mano a mano Dorny Romero en los últimos minutos que dejó sin respiración a los gallos. Y cuando todos contaban ya con los penaltis, Scarpa puso un centro con rosca al corazón del área y Bernard se adelantó a Jesús Sagredo y remató de cabeza al fondo de la red.

Un final heroico para un partido muy discreto. Sampaoli tiene trabajo por delante.

- Ficha técnica:

1. Atlético Mineiro: Everson; Iván Román (m.74, Fausto Vera), Lyanco, Vitor Hugo, Guilherme Arana (m.74, Caio Paulista); Alexsander (m.19, Bernard), Alan Franco, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Reinier (m.63, Rony); y Hulk (m.74, Biel).

Entrenador: Jorge Sampaoli.

0. Bolívar: Carlos Lampe; Jesús Sagredo, Miguel Torrén, Santiago Echeverría, José Sagredo; Ervin Vaca, Leonel Justiniano, Robson Matheus, Daniel Cataño (m.84, Dorny Romero); Damián Batallini (m.83, Patricio Rodríguez) y Martín Cauteruccio.

Entrenador: Flavio Robatto.

Gol: 1-0, m.91: Bernard.

Árbitro: el argentino Facundo Tello amonestó a Igor Gomes, Cataño, Fausto Vera, Torrén, Biel y Bernard.

Incidencias: partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana, jugado en el estadio Arena MRV, en la ciudad brasileña de Belo Horizonte, ante 34.102 espectadores. EFE