Lanús logró un agónico triunfo ante Fluminense

Cuando todo parecía indicar que el duelo entre argentinos y brasileños terminaría en empate con marcador en ceros apareció Marcelino Moreno para generar el delirio de los más de 35 mil espectadores ‘granates’ que colmaron las tribunas del estadio Ciudad de Lanús.

En el comienzo del encuentro el local tomó la iniciativa y con Marcelino Moreno y Eduardo Salvio como eje por la franja izquierda de la ofensiva logró mayor protagonismo que su rival carioca.

Un remate de Sasha Marcich desviado por encima del travesaño y otra buena combinación del propio Marcich con Salvio fueron las primeras acciones de un Granate que tenía como objetivo principal la zona defensiva donde se movía Guga.

Sin embargo, el ‘Flu’ se recuperó y tuvo dos claras: una con un remate de Hércules que pasó cerca del palo derecho de Nahuel Losada y otra de Rene que desaprovecho una clara en el área del local.

En el complemento se alternaron el dominio y Renato Gaúcho movió más el banco que Mauricio Pellegino en busca de un cambio salvador para llevarse una victoria de este duelo de ida.

Esa diferencia llegó en una de las últimas jugadas del partido cuando el reloj marcaba el minuto 89 y un contragolpe liderado por Agustín Cardozo terminó en un pase perfecto a Dylan Aquino que envió un centro para la llegada goleadora de Marcelino Moreno.

No hubo tiempo para más y Lanús afrontará el partido de vuelta y decisivo en el Maracaná del martes próximo con una ventaja en el marcador en busca de una plaza de semifinal para esta edición de la Copa Sudamericana.