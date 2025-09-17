17 sept. 2025
Copa Sudamericana

Lanús logró un agónico triunfo ante Fluminense

Con un agónico triunfo de Marcelino Moreno en el minuto 89, Lanús se impuso por 1-0 a Fluminense en Buenos Aires y viajará con una leve ventaja a la revancha en Río de Janeiro, en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Septiembre 17, 2025 
Por Redacción D10
El cuadro argentino se impuso en la ida.

Cuando todo parecía indicar que el duelo entre argentinos y brasileños terminaría en empate con marcador en ceros apareció Marcelino Moreno para generar el delirio de los más de 35 mil espectadores ‘granates’ que colmaron las tribunas del estadio Ciudad de Lanús.

En el comienzo del encuentro el local tomó la iniciativa y con Marcelino Moreno y Eduardo Salvio como eje por la franja izquierda de la ofensiva logró mayor protagonismo que su rival carioca.

Un remate de Sasha Marcich desviado por encima del travesaño y otra buena combinación del propio Marcich con Salvio fueron las primeras acciones de un Granate que tenía como objetivo principal la zona defensiva donde se movía Guga.

Sin embargo, el ‘Flu’ se recuperó y tuvo dos claras: una con un remate de Hércules que pasó cerca del palo derecho de Nahuel Losada y otra de Rene que desaprovecho una clara en el área del local.

En el complemento se alternaron el dominio y Renato Gaúcho movió más el banco que Mauricio Pellegino en busca de un cambio salvador para llevarse una victoria de este duelo de ida.

Esa diferencia llegó en una de las últimas jugadas del partido cuando el reloj marcaba el minuto 89 y un contragolpe liderado por Agustín Cardozo terminó en un pase perfecto a Dylan Aquino que envió un centro para la llegada goleadora de Marcelino Moreno.

No hubo tiempo para más y Lanús afrontará el partido de vuelta y decisivo en el Maracaná del martes próximo con una ventaja en el marcador en busca de una plaza de semifinal para esta edición de la Copa Sudamericana.

Copa Sudamericana
Boric condena la violencia de la barras bravas y responsabiliza a la Conmebol
El presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó la violencia desatada por las barras bravas durante el partido de este miércoles en Avellaneda entre el Independiente argentino y la Universidad de Chile, y tildó de “irresponsable” a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
Agosto 21, 2025 07:14 a. m.
 · 
Redacción D10
Copa Sudamericana
La violencia triunfa en una noche negra para el fútbol
La violencia se tomó las gradas del Estadio Libertadores de América, de la localidad de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, a partir de los ataques con piedras y palos entre fanáticos de Universidad de Chile y de Independiente que han dejado al menos 10 heridos graves, cerca de 90 detenidos y la suspensión del partido de la Copa Sudamericana.
Agosto 21, 2025 07:11 a. m.
 · 
Redacción D10
Copa Sudamericana
Hulk pone a soñar al Mineiro con los cuartos de final
Atlético Mineiro logró una remontada esperanzadora en Belo Horizonte al vencer este jueves por 2-1 al Godoy Cruz argentino en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, cuya serie se definirá el próximo 21 de agosto en el estadio Feliciano Gambarte.
Agosto 14, 2025 10:31 p. m.
Copa Sudamericana
Assadi le da a la U de Chile la ventaja sobre Independiente
Universidad de Chile tomó una ligera ventaja con su triunfo este miércoles por 1-0 sobre Independiente en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, de cara a la vuelta que jugarán la próxima semana en Avellaneda para buscar el avance a cuartos de final.
Agosto 14, 2025 08:00 a. m.
 · 
Redacción D10
Copa Sudamericana
Alianza Lima cerca de cuartos al vencer a la Católica de Quito
Alianza Lima se acercó este miércoles a los cuartos de final de la Copa Sudamericana al imponerse por 2-0 a la Universidad Católica de Quito gracias a un doblete del argentino Alan Cantero en un luchado encuentro con diversas oportunidades de gol para ambos equipos.
Agosto 14, 2025 07:51 a. m.
 · 
Redacción D10
Copa Sudamericana
Once Caldas toma ventaja ante Huracán
Once Caldas salió con ventaja del partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, disputado en el estadio Palogrande de Manizales ante Huracán.
Agosto 13, 2025 08:07 a. m.
 · 
Redacción D10
