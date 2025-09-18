Un doblete de Dayro Moreno acerca al Once Caldas a las semifinales

El delantero alcanzó los diez goles en la actual edición de la Sudamericana, al anotar en los minutos 22 y 49 del encuentro y prolongar así la celebración de su aniversario, tras haber cumplido el martes 40 años.

La propuesta de juego del Once Caldas resultó más efectiva que la del cuadro del Valle, por los movimientos sincronizados de sus jugadores y la entrega precisa del balón, en una demostración de un trabajo técnico plenamente interpretado y aplicado por el equipo.

El local se sintió maniatado, su juego característico de toques constantes desde su propia zona, fue interpretado y neutralizado por el rival, que comenzó el partido dándole prioridad a lo defensivo y cuando fueron superados, apareció la figura del portero James Aguirre.

Aguirre controló un violento remate de Juan Cazares, se anticipó a una clara opción de gol del argentino Claudio Spinelli, le tapó un disparo a Layan Loor y en dos ocasiones a Jean Pierre Arroyo, convirtiéndose en crucial junto a Moreno.

En la primera oportunidad que tuvo el atacante Moreno anotó un verdadero golazo, con remate de bolea desde el costado izquierdo, que dejó sin reacción al portero Guido Villar, al minuto 22, tras una larga asistencia de Juan Cuesta desde el costado derecho.

Para complicarse más el cuadro local, se quedó sin el defensa argentino Mateo Carabajal, desde el minuto 34, expulsado por agredir con un codazo en la fente a Jeider Riquett.

El Once Caldas volvió al segundo tiempo con la intención de ampliar la ventaja, pero Michael Barrios se tardó en la definición y permitió la reacción de la defensa local.

Moreno receptó con gran precisión el balón dentro del área del Independiente del Valle y anotó con un remate rasante al costado izquierdo del portero, tras un centro desde larga distancia de Mateo García, que encontró bien perfilado al máximo goleador del torneo.

El ecuatoriano Layan Loor, que había reemplazado a Jhegson Méndez, remató con violencia en busca del descuento, pero Aguirre volvió a salvar a su equipo.

Juan Cuesta salvó al Once Caldas de un seguro tanto, al rechazar el balón desde la línea de meta, tras remate de cabeza de Luis Zárate.

El partido de vuelta será el próximo miércoles en la ciudad colombiana de Manizales.