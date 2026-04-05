05 abr. 2026
Torneo Apertura

Nadie quiere regalar nada en el clásico Guaraní-Libertad

Guaraní recibe a Libertad, con tinte de clásico, en el estadio La Arboleda será desde las 20:30, con una consigna bien clara por parte de ambos: ganar los tres puntos.

Abril 05, 2026 11:07 a. m. • 
Por Redacción D10
Libertad Guaraní

Nada de tregua. En la primera rueda igualaron 3-3, en esta jornada buscarán el triunfo.

El árbitro del encuentro será Álvaro Giménez. Sus asistentes: Julio Aranda y Héctor Medina y en el VAR, estará Fernando López.

Recordemos que la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) había programado este juego en el Erico Galeano; sin embargo se produjo el cambio que favorece a ambos conjuntos.

En cuanto a los resultados inmediatos de los aborígenes y repolleros en la fecha 14 se puede decir que el Legendario viene de superar por 2-0 a Rubio Ñu, a domicilio.

Mientras que su rival, el Gumarelo también llega con la moral alta después de vencer a Recoleta FC por la mínima (1-0) en La Huerta. En síntesis será un duelo de ganadores y ambos buscarán continuar por la misma línea para ir escalando posiciones.

En cuanto al historial inmediato entre ambos equipos se desarrolló en la jornada 4 del Apertura 2026, en Tuyucuá, y el resultado registrado fue una igualdad (3-3).

Torneo Apertura Guaraní Libertad
Redacción D10
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