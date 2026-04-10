Ameliano ya es tercero del Apertura

En Pedro Juan Caballero, al mismo tiempo que el 2 de Mayo volvió a resignar puntos en el torneo y otra vez de local, el Sportivo Ameliano de Roberto Nanni demostró que su racha invicta ya no es casualidad.

Venció la visita 1-2 de remontada, y de esta forma lleva ocho partidos sin conocer la derrota, trepado al tercer lugar de la tabla de posiciones, en lo que es una gran campaña del equipo que hace de local hoy día en Villeta.

El partido comenzó con una actitud más agresiva del local, que se adelantó en el minuto 17 mediante un remate de unos veinte metros de Diego Acosta. Pero a los 61’ Jorge Sanguina y a los 83’ Luis Ayala, con sendos goles, dieron vuelta el marcador y determinaron la victoria de Ameliano.

El conjunto pedrojuanino sufrió la expulsión de su delantero Pedro Delvalle en el minuto 85. Con esta victoria, provisionalmente Ameliano tiene 27 puntos, tres más que Nacional, que enfrenta este sábado a Cerro Porteño.