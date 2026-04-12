12 abr. 2026
Fútbol Internacional

Manchester City aprieta en la Premier League

Manchester City sumó este domingo una victoria importante ante el Chelsea (0-3) que le permite, con el tropiezo del Arsenal, depender de sí mismo para obtener la Premier League.

Abril 12, 2026 03:56 p. m. • 
Por Redacción D10
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Manchester City logró un gran triunfo ante el Chelsea.

El Manchester City sumó este domingo una victoria importante ante el Chelsea (0-3) que le permite, con el tropiezo del Arsenal, depender de ellos mismos y quedarse a seis puntos de los ‘Gunners’ con un partido menos y con un enfrentamiento entre ambos por disputarse.

A falta de seis jornadas para el final, los de Pep Guardiola aprovecharon la derrota del Arsenal ante Bournemouth y se impusieron con autoridad al Chelsea gracias a una muy buena segunda parte para acortar distancias y poder ganar el título si ganan todos sus partidos, a expensas de la diferencia de goles.

Los ‘Sky Blues’ se adelantaron en el marcador al comienzo de los segundos cuarenta y cinco minutos gracias a un remate de cabeza de Nico O’Reilly después de un centro preciso de Rayan Cherki.

Apenas seis minutos después, los visitantes aumentaron la ventaja después de una gran jugada individual de Cherki que fue culminada por Marc Guéhi, y a falta de 20 minutos, Jeremy Doku puso el tercero en el marcador.

El encuentro podría haber tomado un rumbo completamente diferente ya que en los primeros minutos tanto Cole Palmer como Joao Pedro pudieron adelantar a los suyo, pero no estuvieron precisos.

Minutos después, Marc Cucurella anotó un tanto que fue anulado por un milimétrico fuera de juego que fue certificado por el VAR y Gianluigi Donnarumma salvó a los suyos con una buena parada tras disparo de Pedro Neto.

El Manchester City fue incapaz de generar peligro en el primer tiempo y solo dispuso de un disparo sin peligro de Cherki, fácil para Robert Sánchez, y un disparo de Antoine Semenyo.

Andrey Santos, que jugó en detrimento de Enzo Fernández, castigado por su propio club por unas declaraciones en las que dejaba el futuro en el aire, también tuvo la suya, pero su remate de cabeza se fue desviado.

Tras el descanso, los de Pep Guardiola salieron con una marcha más y dominaron el duelo teniendo gran efectividad en sus ocasiones.

En el minuto 51, Cherki colocó un centro preciso a la cabeza de O’Reilly, clave en este tramo de la temporada, que aprovechó a la perfección para adelantar a los suyos.

Los ‘Citizens’ mantuvieron la buena dinámica, y tras una jugada individual de Cherki, Guehi recibió en el área para definir como un auténtico nueve.

A falta de 20 minutos para el final, Doku puso el tercero al beneficiarse de un error en la salida de balón de Moisés Caicedo, que no estuvo acertado en la acción.

Con esta victoria, el Manchester City aprieta la Premier League y mantiene sus aspiraciones al título que se le podría escapar de nuevo a los ‘Gunners’, que llevan 22 años sin ganar la competición.

- Ficha técnica:

0 - Chelsea: Sánchez; Gusto (Acheampong, m.89), Fofana, Hato, Cucurella; Andrey Santos (Lavia, m.67), Caicedo (Essugo, m.82); Estevao (Garnacho, m.67), Palmer, Neto; Joao Pedro (Delap, m.81).

3 - Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly (Ait-Nouri, m.64); Silva (Kovacic, m.81), Rodri; Semenyo, Cherki (Foden, m.76), Doku (Savinho, m.76); Haaland.

Goles: 0-1: O’Reilly, m.51; 0-2: Guehi, m.57; 0-3: Doku, m.68.

Árbitro: Chris Kavanagh. Mostró tarjeta amarilla a Estevao (m.12), Cucurella (m.54) y Essugo (m.90+9) por parte del Chelsea y a Semenyo (m.38) por parte del Manchester City.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 32 de la Premier League disputado en Stamford Bridge (Londres). EFE

Manchester City Premier League Chelsea
Redacción D10
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