Nacional y Olimpia se miden en Barrio Obrero

Olimpia visita a Nacional a partir de las 15:30 en el estadio Arsenio Erico de barrio Obrero por la fecha 12 del torneo Clausura.
Las estadísticas
Nacional y Olimpia se vienen midiendo en Primera División desde 1906, y totalizan 286 enfrentamientos, con 73 victorias del Albo, 140 triunfos del Franjeado y 73 paridades. La Academia marcó 310 goles, y el Decano 477.
Detalles del compromiso:
Nacional vs. Olimpia
Estadio: Arsenio Erico.
Horario: 15:30.
Árbitro: David Ojeda.
Asistentes: José Villagra y Héctor Medina.
Cuarta árbitra: Zulma Quiñónez.
VAR: Mario Díaz de Vivar.
AVAR: Eduardo Britos.