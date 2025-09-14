14 sept. 2025
Torneo Clausura

Nacional y Olimpia se miden en Barrio Obrero

Nacional recibe a Olimpia en el estadio Arsenio Erico por la fecha 12 del torneo Clausura.

Septiembre 14, 2025 09:50 a. m. • 
Por Redacción D10
20250914_094635.jpg

Nacional y Olimpia se medirán en la Visera.

Olimpia visita a Nacional a partir de las 15:30 en el estadio Arsenio Erico de barrio Obrero por la fecha 12 del torneo Clausura.

Las estadísticas

Nacional y Olimpia se vienen midiendo en Primera División desde 1906, y totalizan 286 enfrentamientos, con 73 victorias del Albo, 140 triunfos del Franjeado y 73 paridades. La Academia marcó 310 goles, y el Decano 477.

Detalles del compromiso:

Nacional vs. Olimpia

Estadio: Arsenio Erico.

Horario: 15:30.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: José Villagra y Héctor Medina.

Cuarta árbitra: Zulma Quiñónez.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

AVAR: Eduardo Britos.

Nacional Olimpia Torneo Clausura
