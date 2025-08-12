12 ago. 2025
Copa Paraguay

Nacional, Trinidense y River Plate se instalan en octavos de la Copa Py

En el arranque de la semana 9 de la Copa de Todos, los equipos capitalinos no fallaron y superaron a sus rivales en juegos correspondientes a los 16avos de final.

Agosto 12, 2025 08:38 p. m. • 
Por Redacción D10
Matías Almeida.jfif

Nacional culminó goleando al equipo que representa a la ciudad de Nueva Colombia.

Foto: APF

En el desarrollo de la novena semana de la Copa Paraguay se dieron los tres primeros juegos correspondiente a los 16avos de final donde Nacional, Sportivo Trinidense y River Plate han sellado su clasificación a la siguiente fase de la competencia.

En el estadio Municipal de Carapeguá el Tricolor goleó 5-0 al 1° de Enero de Nueva Colombia. Los dos primeros goles (44’ y 45’) fueron obra de Jorge González, poteriormente a los 56’ Hugo Benítez, 77’ Matías Almeida y 89’ Ignacio Bailone para la Academia. El equipo de Pedro Sarabia en los octavos de final se verá las caras con el cuadro de José Arrúa, el Triqui.

Por su parte, Trinidense que sin muchas complicaciones superó por 4-0 a Spvo. Limpeño, de la Primera B, el duelo se disputó en el Ricardo Gregor de Campo Grande. Los tantos anotaron Marcos Gaona, de penal (9’), Alan Cano en dos ocasiones (21’ y 37’) y David Villalba (30’).

River Plate es otro de los equipos que ha sellado pasaporte para los octavos de la Copa de Todos.

El cotejo también se disputó en el estadio Municipal de Carapeguá donde el Kelito venció por la mínima (1-0) al Deportivo Santaní con el tanto de Santiago Torres.

El conjunto del barrio Mburicaó aguarda rival del vencedor entre Silvio Pettirossi y Resistencia.

Cierran la semana 9. Hoy desde las 18:00, Minga Guazú vs. Sportivo Luqueño se medirán en el estadio Ka´arendy de Juan León Mallorquín. El vencedor de este partido aguardará al ganador del encuentro entre Encarnación vs. 2 de Mayo de PJC.

Los 16avos continúan la semana entrante con estos partidos: Martes 26, Encarnación vs. 2 de Mayo; Miércoles 27, Pettisossi vs. Resistencia, Humaitá vs. Gral. Caballero JLM y Pastoreo vs. Cerro Porteño. Culmina el jueves 28 con Benjamín Aceval vs. Guaraní y 24 de Setiembre vs. Libertad.

Redacción D10
