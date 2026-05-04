03 may. 2026
Torneo Apertura

Nacional supera por la mínima a Guaraní

En el cierre de la fecha 19 del Apertura 2026, el Tricolor se llevó los tres puntos del estadio Emiliano Ghezzi tras vencer al Aborigen por la mínima (1-0) y trepa a la tercera posición de la tabla.

Mayo 03, 2026 10:11 p. m. • 
Por Redacción D10
Festejo de Nacional.jfif

Nacional, con el gol de Hugo Adrián Benítez, superó a Guaraní en el último partido de la fecha 19.

APF

Nacional se llevó con mucha justicia los tres puntos del estadio Emiliano Ghezzi tras vencer por la mínima (1-0) a Guaraní en el último partido de la jornada decimonovena.

El partido comenzó con una iniciativa clara por parte de Guaraní, que buscó imponer condiciones a través de la tenencia del balón. Sin embargo, Nacional logró equilibrar las acciones rápidamente e incluso pasó a dominar el juego, dando la sensación de estar un paso por delante de su rival en la generación de peligro.

A pesar del esfuerzo de ambos planteles, el desorden y el afán por acelerar las jugadas provocaron múltiples imprecisiones que impidieron la llegada del primer tanto. Ambos equipos se retiraron al descanso en deuda con el espectáculo debido a la falta de contundencia.

El segundo tiempo
El Tricolor inició la complementaria con otra actitud y fue muy superior en todas las líneas y con el gol de Hugo Adrián Benítez capitalizó su momento y confirmó que estaba un paso por delante del trabajo aborigen.

Por otra parte, se puede mencionar que este fue el partido número 283 entre estos rivales. Se registraron 86 triunfos de Nacional; 114 victorias para Guaraní, y 83 empates.

Torneo Apertura Guaraní Nacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Olimpia
Torneo Apertura
Olimpia quiere dar el grito de campeón
Olimpia, con una ventaja de 8 puntos, quiere levantar su título número 48 en el fútbol paraguayo.
Mayo 02, 2026 10:09 p. m.
 · 
Redacción D10
Cecilio Domínguez Cerro Porteño vs Guaraní_66099000.jpg
Torneo Apertura
Cerro Porteño, obligado a ganar para estirar la definición
Cerro Porteño necesita de la victoria contra Recoleta para seguir con chances en el Torneo Apertura.
Mayo 02, 2026 10:08 p. m.
 · 
Redacción D10
Rubio Ñu Sportivo Luqueño
Torneo Apertura
Luqueño suma un punto con 10 hombres ante Rubio Ñu
El Sportivo Luqueño resistió con 10 hombres desde el primero tiempo y se llevó el empate frente a un Rubio Ñu que no supo aprovechar la ventaja numérica en juego correspondiente a la 19ª fecha del Torneo Apertura y que acabó 0-0.
Mayo 02, 2026 10:05 p. m.
 · 
Redacción D10
Rubio Ñu vs. Sportivo Luqueño
Torneo Apertura
Rubio Ñu vs. Sportivo Luqueño: Paso a paso
Rubio Ñu y Sportivo Luqueño dan continuidad a la 19ª jornada del Torneo Apertura.
Mayo 02, 2026 06:09 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-03-08 at 8.09.05 PM.jpeg
Torneo Apertura
Está lista la 20ª jornada del Apertura
El Consejo de la División de Honor de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer este día la programación de la 20ª fecha del Torneo Apertura.
Mayo 02, 2026 04:17 p. m.
 · 
Redacción D10
Rubio Ñu vs Luque_67106304.jpg
Torneo Apertura
El electrizante duelo de seis puntos
Rubio Ñu y el Sportivo Luqueño enfrentarán un partido muy particular que será por la permanencia. Es un duelo directo de dos equipos muy comprometidos por el promedio que define el descenso a Intermedia 2027.
Mayo 02, 2026 08:25 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más