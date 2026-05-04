Nacional supera por la mínima a Guaraní

Nacional se llevó con mucha justicia los tres puntos del estadio Emiliano Ghezzi tras vencer por la mínima (1-0) a Guaraní en el último partido de la jornada decimonovena.

El partido comenzó con una iniciativa clara por parte de Guaraní, que buscó imponer condiciones a través de la tenencia del balón. Sin embargo, Nacional logró equilibrar las acciones rápidamente e incluso pasó a dominar el juego, dando la sensación de estar un paso por delante de su rival en la generación de peligro.

A pesar del esfuerzo de ambos planteles, el desorden y el afán por acelerar las jugadas provocaron múltiples imprecisiones que impidieron la llegada del primer tanto. Ambos equipos se retiraron al descanso en deuda con el espectáculo debido a la falta de contundencia.

El segundo tiempo

El Tricolor inició la complementaria con otra actitud y fue muy superior en todas las líneas y con el gol de Hugo Adrián Benítez capitalizó su momento y confirmó que estaba un paso por delante del trabajo aborigen.

Por otra parte, se puede mencionar que este fue el partido número 283 entre estos rivales. Se registraron 86 triunfos de Nacional; 114 victorias para Guaraní, y 83 empates.