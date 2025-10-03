Nacional se mete a cuartos de final

Nacional se clasificó para los cuartos de final de la Copa Paraguay, tras dejar en el camino en los octavos a Sportivo Trinidense en definición por penales (4-2), en duelo de equipos de Primera División.

El compromiso se disputó en el estadio Gunther Vogel de la ciudad de San Lorenzo en donde el Albo fue certero para seguir en competencia.

En tiempo normal la igualdad fue sin goles, a pesar de que Alex Álvarez del Auriazul, fue expulsado al minuto 63 de compromiso.

En los penales, el portero de Nacional Santiago Rojas fue la gran figura al desviar los penales de César Benítez y Luis de la Cruz, mientras que Carlos Arrúa, Fabián Franco, Hugo Valdez y Juan Alfaro no fallaron y decretaron el 4-2 a favor del equipo de Barrio Obrero.

PRÓXIMA RONDA. El elenco Albo medirá en la siguiente etapa al 12 de Octubre de Itauguá, que dejó en el camino a Tacuary, por 1-0.

En la otra llave cuartofinalista aguarda el General Caballero de Mallorquín (verdugo de Ameliano, en penales), al ganador del juego entre Sol de América y Cerro Porteño, a jugarse el martes 7 (19:00 en Itauguá).

En la parte alta del cuadro, la llave de cuartos de final tienen los siguientes compromisos: Atlético Tembetary vs. 2 de Mayo y Guaraní vs. River Plate.