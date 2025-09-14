14 sept. 2025
Torneo Clausura

Nacional propina dura paliza a Olimpia

Nacional dio cátedra de buen fútbol y vapuleó al Olimpia de Ever Almeida en el Arsenio Erico.

Septiembre 14, 2025 05:22 p. m.
WhatsApp Image 2025-09-14 at 16.42.45.jpeg

Contundente victoria alba sobre Olimpia.

Foto: Andrés Catalán - Última Hora

En la continuidad de la fecha 12 del torneo Clausura 2025, Nacional se dio un festín este domingo en su estadio Arsenio Erico y derrotó con claridad y contundencia por 4-1 a un Olimpia que dejó mucho que desear.

Desde el minuto uno solo hubo un equipo en cancha. Ese fue Nacional, que con un inspiradísimo Carlos Arrúa hizo lo que quiso del Decano.

Carlos Arrúa, a los 7’ y 46’, Hugo Iván Valdez (15’) y Orlando Gaona Lugo (21’) anotaron los tantos del equipo de Pedro Sarabia, que anuló totalmente a su rival y se quedó con una merecida victoria.

El descuento de Olimpia llegó por intermedio de su capitán Richard Ortiz a los 48’.

Preocupante derrota del Rey de Copas, prácticamente sin chances de campeonar ni de clasificar a la Copa Libertadores por el acumulativo.

Nacional, por su parte, llega a 22 puntos, ubicándose como escolta provisorio, a la espera del partido de regularización de Cerro Porteño del miércoles ante Tembetary.

WhatsApp Image 2025-09-12 at 14.29.32 (1).jpeg
WhatsApp Image 2025-09-12 at 14.29.32.jpeg
20250913_084643.jpg
20250913_082101.jpg
222mda.jfif
