30 dic. 2025
Fútbol Internacional

Pjanic anuncia su retirada del fútbol profesional

El centrocampista bosnio Miralem Pjanic, de 35 años, exjugador del Barcelona, Juventus, Roma y Lyon, entre otros, y que llevaba desde junio sin equipo, anunció este martes su retirada del fútbol profesional.

Diciembre 30, 2025 05:38 p. m. • 
Por Redacción D10
El centrocampista bosnio Miralem Pjanic jugó en Barcelona.

El mediocampista, que jugó 115 veces con la selección de Bosnia no jugaba desde que en la pasada temporada terminó su compromiso con el CSKA Moscú. “No jugaré más. Es el fin de mi carrera. Estoy disfrutando de mi bebé y de ser padre”, dijo el jugador en una entrevista al diario italiano Tuttosport.

Pjanic sobresalió en el Metz a los 18 años y fichó por el Lyon en 2008, donde se consolidó como jugador de alto nivel. Se marchó a Italia y en 2011 formó parte de la plantilla de la Roma antes de ir a la Juventus, cinco años después tras ser considerado como uno de los mejores jugadores de la Serie A.

Ganó cuatro títulos de liga con la Juventus y en 2020 fichó por el Barcelona, en una operación de intercambio con el brasileño Arthur. No se asentó en el fútbol español y se marchó a Turquía y Emiratos Árabes. Ahora reside en Dubai con su familia.

Redacción D10
Más contenido de esta sección
Vinícius Júnior
Fútbol Internacional
Vinícius: “Sabemos que tenemos que mejorar”
El brasileño Vinícius Junior reconoció tras un 2025 sin títulos en el Real Madrid que tienen “que mejorar” en el nuevo año, y en lo personal, admitió que sigue “aprendiendo mucho” en el club blanco.
Diciembre 30, 2025 09:53 a. m.
 · 
Redacción D10
G9MYZdPX0AAEQXO.jpeg
Fútbol Internacional
Fabian Hürzeler llena de elogios a Diego Gómez
El DT del Brighton Fabian Hürzeler destacó el trabajo que viene haciendo el paraguayo Diego Gómez.
Diciembre 30, 2025 09:47 a. m.
 · 
Redacción D10
Gimnasia y Esgrima de La Plata - Maradona
Fútbol Internacional
Justicia confirma procesamiento de dos hermanas de Maradona
Un tribunal de alzada de Argentina confirmó este lunes el procesamiento de dos hermanas de Diego Armando Maradona, Rita Mabel y Claudia Norma Maradona, como partícipes necesarias del delito de defraudación por administración fraudulenta de la marca comercial que lleva el nombre del astro argentino del fútbol.
Diciembre 30, 2025 07:59 a. m.
 · 
Redacción D10
Isco Alarcón
Fútbol Internacional
Isco, operado de su lesión
El capitán del Betis, Isco Alarcón, fue operado en la tarde de este lunes de la lesión intraarticular en el cartílago del tobillo derecho que sufrió el 27 de noviembre, al chocar fortuitamente con su compañero Sofyan Amrabat y, en principio, aunque el club no ha dado un plazo estimado de recuperación, seguirá de baja al menos un mes más.
Diciembre 29, 2025 04:59 p. m.
 · 
Redacción D10
Matías-Galarza.jpg
Fútbol Internacional
Matías Galarza podría cambiar la Banda Roja por la V Azulada
El mediocampista de la Selección Paraguaya, Matías Galarza Fonda actual futbolista de River Plate de Argentina, se encuentra en el interés de los técnicos de la V Azulada, los hermanos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto.
Diciembre 29, 2025 04:25 p. m.
 · 
Redacción D10
Endrick
Fútbol Internacional
Endrick conoce a sus nuevos compañeros
El delantero brasileño Endrick, cedido seis meses sin opción de compra al Olympique Lyon (OL) por el Real Madrid, conoció este lunes a sus nuevos compañeros, aunque, oficialmente, solo comenzará a ejercitarse a partir del 1 de enero.
Diciembre 29, 2025 04:07 p. m.
 · 
Redacción D10
