Nacional de Jorge Bava lidera el Grupo B

En el estadio Gran Parque Central y alentado por un público que cantó pidiendo a sus futbolistas el título del principal certamen continental de clubes, el Tricolor dominó y se impuso con anotaciones de Maximiliano Gómez, Sebastián Coates y Nicolás López.

Su rival descontó sobre el final con un golazo de Brayan Rovira, quien anotó con un espectacular remate de tiro libre directo.

Tras un primer tiempo con pocas situaciones de peligro, la segunda mitad del juego estuvo repleta de emociones.

Apenas se habían jugado tres minutos cuando Nico López asistió a Maxi Gómez y el exdelantero de Valencia y Celta de Vigo definió dentro del área ante la salida del portero para sellar el 1-0.

Sebastián Coates tuvo el segundo minutos después, pero el vertical izquierdo se lo impidió. De todas formas, el cabezazo del capitán fue un anuncio de lo que sucedería más tarde.

A los 64, el brasileño Neto Volpi despejó de gran manera un disparo de Luciano Boggio, López capturó el rebote y centró el balón para que el exjugador de Sporting de Lisboa y Liverpool ahora sí anotara.

El Tolima estuvo cerca del descuento en una gran jugada fabricada por Luis Sandoval y Cristian Arrieta, pero el disparo de este último se fue por encima del horizontal.

A los 80 minutos, el 2-1 llegó con un gran libre directo de Rovira que hizo inútil el esfuerzo del panameño Luis Mejía.

Si bien el tanto ilusionó a los colombianos, fue Nacional el que dominó los últimos minutos.

Neto Volpi evitó con una gran tapada el tanto de Maximiliano Silvera, pero nada pudo hacer ante un disparo de Nico López, quien a los 87 marcó el 3-1 y le puso el broche de oro a su noche.

Nacional ganó su primer partido en abril, llegó a cuatro puntos y lidera el grupo B tras dos fechas disputadas, mientras que Deportes Tolima se queda con un entero.

El otro duelo de la esta zona los disputarán el Universitario peruano y el Coquimbo Unido chileno.

- Ficha técnica:

3. Nacional: Ignacio Suárez; Paolo Calione (m.46, Maximiliano Silvera), Sebastián Coates, Agustín Rogel; Baltasar Barcia, Luciano Boggio (m.93, Luciano González), Lucas Rodríguez, Nicolás Lodeiro (m.85, Agustín Dos Santos), Nicolas Rodríguez; Nicolás López (m.92, Pavel Núñez) y Maximiliano Gómez.

Entrenador: Jorge Bava.

1. Deportes Tolima: Neto Volpi; Jan Angulo, Anderson Angulo, Daniel Pedrozo (m.62, Juan Pablo Torres); Cristian Arrieta, Cristian Trujillo (m76, Shean Barbosa), Brayan Rovira, Junior Hernández (m.76, Sebastián Guzmán); Luis Sandoval (m.76, Neifer Sánchez), Jersson González y Andrés Parra (m.62, Edwar López).

Entrenador: Lucas González.

Goles: 1-0: m.48, Maximiliano Gómez. 2-0: m.64, Sebastián Coates. 2-1: m.80, Brayan Rovira. 3-1: m.87, Nicolás López.

Árbitro: el argentino Yael Falcón. Amonestó a Luis Sandoval, Daniel Pedrozo, Brayan Rovira, Luciano Boggio y Agustín Rogel.

Incidencias: partido correspondiente a la segunda fecha del grupo B de la Copa Libertadores disputado en el estadio Gran Parque Central de Montevideo. EFE