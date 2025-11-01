Nacional busca sumar ante Trinidense para asegurar la Sudamericana

De los dos el más necesitado en seguir cosechando puntos es el Trico para asegurar un lugar en Sudamericana 2026, actualmente tiene 52 unidades y con una victoria estaría a un paso de asegurar su pase, atendiendo que Luqueño y Ameliano tienen 44, a falta de 12 puntos por jugarse. Sin embargo, el equipo albo también tiene chances de entrar en la Copa Libertadores, ya que se encuentra en semifinales de la Copa Paraguay.

El Triqui, por su parte, ha sido uno de los equipos más regulares de la temporada y de manera tempranera ya había asegurado un lugar en el certamen internacional. Actualmente tiene 63 unidades en la tabla acumulativa.

Los puntos que pueda recoger serán importantes para el promedio del 2026. El último duelo entre ambos culminó 0-1 a favor de la Academia, en el Martín Torres.