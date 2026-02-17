Muchos goles en las Eliminatorias del Nacional de fútbol de salón

Prosigue la disputa en la etapa de Eliminatorias para las finales del Campeonato Nacional de fútbol de salón “Caaguazú 2026”.

En la segunda fecha del Grupo 1, los resultados fueron: Cerrito 4-6 Villa Hayes y Limpio 2-3 Benjamín Aceval. Posiciones: Villa Hayes 4 puntos, Benjamin 3, Remansito 1, Limpio 0 y Cerrito 0.

En la ronda 2 del Grupo 2, los marcadores: Ypacarai 3-0 Mariano y Capiatá 4-1 Itauguá. Posiciones: Ypacaraí 3 puntos, Lambaré 2, Capiata 2, Itauguá 1 y Mariano 0.

Grupo 7, por la fecha 1: Amambay 4-2 Concepción y Horqueta 2-1 Capitán Bado. Posiciones: Amambay 2 puntos, Horqueta 2, Bado 0, Concepción 0.

La competencia prosigue este miércoles 18 con los choques por el Grupo 5, fecha 1: Tebicuary vs. Caazapá y Villarrica vs. Cnel. Martínez. Grupo 9: Santa Rosa vs. San Ignacio. Grupo 11: Cnel. Bogado vs. Carmen del Paraná.

Para el jueves 19 de febrero, por el Grupo 3, fecha 1: Villeta vs. Fernando de la Mora y Ñemby vs Villa Elisa. Grupo 7, por la fecha 2: Concepción vs Horqueta y Bado vs Amambay Todos desde las 21:00.