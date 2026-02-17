17 feb. 2026
Otros Deportes

Muchos goles en las Eliminatorias del Nacional de fútbol de salón

Intensa disputa se cumple en todo el país, buscando los 20 cupos para las finales de “Caaguazú 2026".

Febrero 17, 2026 04:04 p. m. • 
Por Redacción D10
futbol de salon

Ypacaraí derrotó como local por 3-0 a Mariano Roque Alonso.

Gentileza.

Prosigue la disputa en la etapa de Eliminatorias para las finales del Campeonato Nacional de fútbol de salón “Caaguazú 2026”.

En la segunda fecha del Grupo 1, los resultados fueron: Cerrito 4-6 Villa Hayes y Limpio 2-3 Benjamín Aceval. Posiciones: Villa Hayes 4 puntos, Benjamin 3, Remansito 1, Limpio 0 y Cerrito 0.

En la ronda 2 del Grupo 2, los marcadores: Ypacarai 3-0 Mariano y Capiatá 4-1 Itauguá. Posiciones: Ypacaraí 3 puntos, Lambaré 2, Capiata 2, Itauguá 1 y Mariano 0.

Grupo 7, por la fecha 1: Amambay 4-2 Concepción y Horqueta 2-1 Capitán Bado. Posiciones: Amambay 2 puntos, Horqueta 2, Bado 0, Concepción 0.

La competencia prosigue este miércoles 18 con los choques por el Grupo 5, fecha 1: Tebicuary vs. Caazapá y Villarrica vs. Cnel. Martínez. Grupo 9: Santa Rosa vs. San Ignacio. Grupo 11: Cnel. Bogado vs. Carmen del Paraná.

Para el jueves 19 de febrero, por el Grupo 3, fecha 1: Villeta vs. Fernando de la Mora y Ñemby vs Villa Elisa. Grupo 7, por la fecha 2: Concepción vs Horqueta y Bado vs Amambay Todos desde las 21:00.

Fútbol de Salón Nacional de fútbol de salón
Redacción D10
Más contenido de esta sección
HAxjgBYWAAAnsKl.jpeg
Otros Deportes
Thunder evitan la crisis en LA y Cleveland tumba a Denver en una noche de peleas en la NBA
Los Oklahoma City Thunder evitaron este lunes lo que habría sido su tercera derrota consecutiva por primera vez en dos años al imponerse a los Lakers, mientras que Donovan Mitchell forzó una falta personal para dar el triunfo a los Cavaliers en Denver, en una noche marcada por caóticas peleas en Charlotte y Mineápolis.
Febrero 10, 2026 07:12 a. m.
 · 
Redacción D10
cristo rey rugby
Otros Deportes
Surgen campeones del seven de rugby del Sajonia
La competencia se desarrolló en el Rancho, con participación de equipos en tres categorías.
Febrero 09, 2026 06:57 p. m.
 · 
Redacción D10
villa hayes futbol de salon
Otros Deportes
Las Eliminatorias del Nacional de salonismo arrancan el 13 de febrero
La serie se inaugura en Villa Hayes y son 20 cupos a repartir entre 45 federaciones anotadas.
Febrero 09, 2026 03:23 p. m.
 · 
Redacción D10
olimpia formativas
Otros Deportes
Olimpia Formativas se consagró en la Liga Evolución de futsal femenino
El Decano en su plantel principal se impuso en la final a Olimpia 2, cumpliendo destacada labor en el certamen que organizó la APF con el aval de Conmebol.
Febrero 09, 2026 03:11 p. m.
 · 
Redacción D10
copa davis vallejo_65523621.jpg
Otros Deportes
Dani Vallejo roza el top 100 Mundial
El conductor del ascenso de Paraguay al Grupo Mundial I de Copa Davis volvió a trepar en el ranking ATP.
Febrero 09, 2026 10:58 a. m.
 · 
Redacción D10
joshua duerksen_58099169.jpg
Otros Deportes
Destacan paso de Joshua a Mercedes
El corredor argentino Nicolás Varrone, de la escudería neerlandesa Van Amersfoort Racing (VAR), destacó el paso de su colega paraguayo a Mercedes como “Piloto de Desarrollo”.
Febrero 09, 2026 08:14 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más