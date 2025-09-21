21 sept. 2025
Fútbol Internacional

Mucha emoción de Ramón Sosa tras su primer gol

Ramón Sosa se emocionó hasta las lágrimas tras anotar su primer tanto con la casaca del Palmeiras en el juego que su equipo sostuvo con el Fortaleza.

Septiembre 21, 2025 10:07 a. m. • 
Por Redacción D10
Ramón Sosa

Ramón Sosa (d) celebró su primer tanto con la camiseta del Palmeiras.

Foto: Gentileza - Palmeiras

El Palmeiras goleó 4-1 al Fortaleza por la 24ª jornada del Brasileirão en el Allianz Parque y la nota la dio el paraguayo Ramón Sosa, que convirtió su primer tanto con la camiseta del Verdão y no pudo contener las lágrimas.

El jugador de la Albirroja se encargó de desnivelar el 1-1 transitorio cuando se jugaba el minuto 12 del complemento: encontró una pelota botando dentro del área y sacó un derechazo que sacudió las redes del portero rival.

Ramón Sosa fue rodeado por sus compañeros para el festejo y se lo vio muy emocionado, al punto de derramar algunas lágrimas. Es que se trató del primer gol desde que llegó al Palmeiras, después de no tener mucha continuidad en el Nottingham Forest.

En el cuadro ganador no jugó Gustavo Gómez, cuya presencia frente a River Plate por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores sigue en duda. En tanto que en el Fortaleza, en el segundo tiempo ingresó Adam Bareiro.

Brasileirão Palmeiras Ramón Sosa
Redacción D10
