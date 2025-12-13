Detienen al organizador de visita de Messi en India y ordenan reembolsos tras disturbios

Las autoridades policiales informaron que el promotor fue arrestado tras registrarse una denuncia formal debido a los disturbios desatados en el Salt Lake Stadium, donde la multitud lanzó objetos al campo frustrada por la fugaz aparición del astro.

El director general de Policía de Bengala Occidental, Rajeev Kumar, explicó en una conferencia de prensa que el estallido se debió a una falsa expectativa sobre la participación del jugador.

“Hubo cierto tipo de ira o ansiedad en los aficionados diciendo que no estaba jugando. El plan era que viniera aquí, saludara, se reuniera con ciertas personas y se fuera”, detalló Kumar sobre la discrepancia que detonó la violencia.

“El organizador está dando por escrito a los afectados que las entradas vendidas deben ser reembolsadas. Ahora la situación está bajo control y ya hemos detenido al organizador”, aseguró.

La intervención policial se produce horas después de que la jefa de Gobierno de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, pidiera perdón públicamente y ordenara la creación de un comité para investigar la mala gestión.

El Gobierno central ha calificado el evento de “saqueo”, acusando a los organizadores de cobrar precios elevados por un espectáculo de apenas 22 minutos que terminó con la evacuación de emergencia del futbolista.