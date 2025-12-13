13 dic. 2025
Detienen al organizador de visita de Messi en India y ordenan reembolsos tras disturbios

La policía de la India detuvo este sábado al organizador principal de la visita de Lionel Messi a Calcuta y confirmó que se ha exigido un compromiso por escrito para reembolsar el dinero de las entradas a los miles de aficionados afectados por el caos del evento.

Diciembre 13, 2025 08:50 a. m. • 
Por Redacción D10
INDIA-FOOTBALL-MESSI

Satadru Dutta (centro) fue detenido tras los hechos registrados durante la visita de Messi.

Foto: AFP

Las autoridades policiales informaron que el promotor fue arrestado tras registrarse una denuncia formal debido a los disturbios desatados en el Salt Lake Stadium, donde la multitud lanzó objetos al campo frustrada por la fugaz aparición del astro.

El director general de Policía de Bengala Occidental, Rajeev Kumar, explicó en una conferencia de prensa que el estallido se debió a una falsa expectativa sobre la participación del jugador.

“Hubo cierto tipo de ira o ansiedad en los aficionados diciendo que no estaba jugando. El plan era que viniera aquí, saludara, se reuniera con ciertas personas y se fuera”, detalló Kumar sobre la discrepancia que detonó la violencia.

“El organizador está dando por escrito a los afectados que las entradas vendidas deben ser reembolsadas. Ahora la situación está bajo control y ya hemos detenido al organizador”, aseguró.

La intervención policial se produce horas después de que la jefa de Gobierno de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, pidiera perdón públicamente y ordenara la creación de un comité para investigar la mala gestión.

El Gobierno central ha calificado el evento de “saqueo”, acusando a los organizadores de cobrar precios elevados por un espectáculo de apenas 22 minutos que terminó con la evacuación de emergencia del futbolista.

Joan Laporta
Fútbol Internacional
Laporta justifica los pagos por los informes de los Negreira
El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha alegado hoy que en su primera etapa al frente del club, entre 2003 y 2010, mantuvo los pagos a los Negreira por la utilidad de sus informes y ha asegurado que “en absoluto” los árbitros les favorecieron, ya que tenían un equipo que era un “ejemplo en el mundo”.
Diciembre 12, 2025 05:30 p. m.
 · 
Redacción D10
Mohamed Salah
Fútbol Internacional
Salah, incluido en la convocatoria contra el Brighton
El egipcio Mohamed Salah, del Liverpool, ha sido incluido en la convocatoria para medirse este sábado al Brighton & Hove Albión en la Premier League.
Diciembre 12, 2025 04:52 p. m.
 · 
Redacción D10
Tehtaan kenttä
Fútbol Internacional
Hinchas incendiaron el estadio porque su club descendió
En Finlandia, unos aficionados no soportaron el descenso de su equipo y reaccionaron prendiéndole fuego al estadio.
Diciembre 12, 2025 02:20 p. m.
 · 
Redacción D10
Martin-Palermo-1.webp
Fútbol Internacional
Martín Palermo se despidió de Fortaleza
Martín Palermo, que este jueves dejó el banquillo del recién descendido Fortaleza, agradeció a los jugadores por “el respeto, el profesionalismo y el compromiso”, y afirmó: “sé que algún día nos vamos a volver a cruzar”.
Diciembre 12, 2025 09:29 a. m.
 · 
Redacción D10
G7HYD9jXkAAEd8v.jpg
Fútbol Internacional
Jorge Fossati deja al Universitario de Deportes
El uruguayo Jorge Fossati dejó de ser el entrenador del Universitario de Deportes, después de llevar al equipo en 2025 a su tricampeonato nacional, según informó este jueves el club limeño al concluir la negociación entre ambas partes para definir su eventual renovación de contrato para 2026.
Diciembre 12, 2025 07:37 a. m.
 · 
Redacción D10
G78G_LLXgAQXmSB.jpg
Fútbol Internacional
Ángel Correa da triunfo a Tigres ante Toluca en ida de final mexicana
El argentino Ángel Correa convirtió este jueves el gol del triunfo de Tigres UANL por 1-0 sobre Toluca en el partido de ida de la final del torneo Apertura del fútbol mexicano.
Diciembre 12, 2025 07:31 a. m.
 · 
Redacción D10
