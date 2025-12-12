Hinchas incendiaron el estadio porque su club descendió

El Haka Valkeakoski, un tradicional equipo del fútbol de Finlandia, perdió la categoría recientemente y algunos hinchas, enfurecidos, incendiaron el domingo parte de las instalaciones del estadio Tehtaan kenttä, propiedad del club.

El FC Haka uno de los clubes más grandes de Finlandia tras terminar último del Grupo B con 17 puntos perdió la categoría.

Consumada la caída, un pequeño grupo: tres menores de edad, de aprox 15 años, incendiaron el estadio Tehtaan kenttä

Fuerza @FCHakaOfficial !!!

🇫🇮 07.12 pic.twitter.com/FhfLGtB1Nv — 𝕊𝕋𝔸ℕ𝔻 𝕐𝕆𝕌ℝ 𝔾ℝ𝕆𝕌ℕ𝔻 👊 (@Ultramaniatics) December 11, 2025

De acuerdo con los reportes periodísticos, el fuego fue ocasionado por aficionados menores de edad, de los cuales tres de ellos ya fueron detenidos y posteriormente liderados por no contar con la edad necesaria para ser imputados, según las leyes de Finlandia. Un seguir de 15 años confesó haber comenzado las llamas.

A través de un comunicado, el club informó: “FC Haka promete hacer todo en la situación difícil. El puesto final del campo Tehtaa destruido por un incendio es un gran golpe para toda la comunidad del club. En el incendio, el césped quedó parcialmente inutilizable”.

El Haka Valkeakoski solo sumó 17 puntos en el Grupo B de la liga de Finlandia y perdió la categoría ya en octubre. No es la primera vez que desciende, ya que en 2012 descendió y volvió después de conquistar, en 2019, la segunda división. A pesar de esto, es uno de los clubes más importantes del país con 23 títulos locales.