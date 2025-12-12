12 dic. 2025
Fútbol Internacional

Hinchas incendiaron el estadio porque su club descendió

En Finlandia, unos aficionados no soportaron el descenso de su equipo y reaccionaron prendiéndole fuego al estadio.

Diciembre 12, 2025 02:20 p. m. • 
Por Redacción D10
Tehtaan kenttä

Así quedó parte del estadio Tehtaan kenttä.

Foto: Gentileza - FC Haka

El Haka Valkeakoski, un tradicional equipo del fútbol de Finlandia, perdió la categoría recientemente y algunos hinchas, enfurecidos, incendiaron el domingo parte de las instalaciones del estadio Tehtaan kenttä, propiedad del club.

De acuerdo con los reportes periodísticos, el fuego fue ocasionado por aficionados menores de edad, de los cuales tres de ellos ya fueron detenidos y posteriormente liderados por no contar con la edad necesaria para ser imputados, según las leyes de Finlandia. Un seguir de 15 años confesó haber comenzado las llamas.

A través de un comunicado, el club informó: “FC Haka promete hacer todo en la situación difícil. El puesto final del campo Tehtaa destruido por un incendio es un gran golpe para toda la comunidad del club. En el incendio, el césped quedó parcialmente inutilizable”.

El Haka Valkeakoski solo sumó 17 puntos en el Grupo B de la liga de Finlandia y perdió la categoría ya en octubre. No es la primera vez que desciende, ya que en 2012 descendió y volvió después de conquistar, en 2019, la segunda división. A pesar de esto, es uno de los clubes más importantes del país con 23 títulos locales.

Fútbol Internacional
Redacción D10
