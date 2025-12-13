Flamengo, por la final de la Intercontinental

El Estadio Ahmad bin Ali de Al Rayán, en Catar, será el escenario de esta semifinal que pondrá a prueba a un poderoso –aunque fatigado– Mengão y la ambición del sorprendente equipo egipcio, que ha dejado en el camino a rivales como el Auckland City neozelandés y el Al Ahli saudí.

El conjunto carioca llega a la cita con el ánimo en alto tras superar por 1-2 al Cruz Azul, gracias a la actuación de Giorgian De Arrascaeta, autor de los dos tantos.

