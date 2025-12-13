Flamengo, por la final de la Intercontinental
El Flamengo brasileño y el Pyramids egipcio se enfrentarán hoy a las 14:00 en la Copa Challenger, una eliminatoria a partido único que determinará el rival del París Saint-Germain en la final de la Copa Intercontinental.
El Estadio Ahmad bin Ali de Al Rayán, en Catar, será el escenario de esta semifinal que pondrá a prueba a un poderoso –aunque fatigado– Mengão y la ambición del sorprendente equipo egipcio, que ha dejado en el camino a rivales como el Auckland City neozelandés y el Al Ahli saudí.
El conjunto carioca llega a la cita con el ánimo en alto tras superar por 1-2 al Cruz Azul, gracias a la actuación de Giorgian De Arrascaeta, autor de los dos tantos.