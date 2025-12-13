13 dic. 2025
La India investiga el caos en la visita de Messi

Las autoridades de la India anunciaron este sábado una investigación tras los disturbios que obligaron a evacuar al futbolista Lionel Messi de un estadio en la ciudad occidental de Calcuta, un incidente que ha derivado en acusaciones de corrupción política y estafa contra los organizadores.

Disturbios y caos se vivió en India tras llegada de Messi.

La crisis estalló después de que la visita del astro argentino tuviera que ser interrumpida a los 22 minutos por el lanzamiento de objetos y la invasión del perímetro de seguridad.

“Profundamente consternada y conmocionada por la mala gestión presenciada hoy en el Salt Lake Stadium”, dijo en un comunicado la jefa de Gobierno del estado de Bengala Occidental, Mamata Banerjee.

Banerjee además anunció la creación de un comité encabezado por el juez retirado Ashim Kumar Ray, con el mandato de depurar responsabilidades sobre los fallos de seguridad que pusieron en riesgo a la estrella del Inter Miami y provocaron cargas policiales en la ciudad.

El viceministro de Educación indio, Sukanta Majumder, acusó al partido gobernante en la región de haber “secuestrado” el evento y provocado el desastre por un esquema de corrupción en la venta de entradas.

La polémica se originó en el interior del Salt Lake Stadium, donde miles de aficionados denunciaron una estafa tras pagar entradas de alto costo y ver cómo un muro de políticos y funcionarios bloqueaba la visión del jugador para tomarse fotografías, impidiendo el espectáculo deportivo.

Tras los disturbios en el estadio y las protestas en el hotel del jugador, la comitiva de Messi abandonó Calcuta bajo fuertes medidas de seguridad para continuar su gira en la ciudad de Hyderabad.

Joan Laporta
Fútbol Internacional
Laporta justifica los pagos por los informes de los Negreira
El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha alegado hoy que en su primera etapa al frente del club, entre 2003 y 2010, mantuvo los pagos a los Negreira por la utilidad de sus informes y ha asegurado que “en absoluto” los árbitros les favorecieron, ya que tenían un equipo que era un “ejemplo en el mundo”.
Diciembre 12, 2025 05:30 p. m.
 · 
Redacción D10
Mohamed Salah
Fútbol Internacional
Salah, incluido en la convocatoria contra el Brighton
El egipcio Mohamed Salah, del Liverpool, ha sido incluido en la convocatoria para medirse este sábado al Brighton & Hove Albión en la Premier League.
Diciembre 12, 2025 04:52 p. m.
 · 
Redacción D10
Tehtaan kenttä
Fútbol Internacional
Hinchas incendiaron el estadio porque su club descendió
En Finlandia, unos aficionados no soportaron el descenso de su equipo y reaccionaron prendiéndole fuego al estadio.
Diciembre 12, 2025 02:20 p. m.
 · 
Redacción D10
Martin-Palermo-1.webp
Fútbol Internacional
Martín Palermo se despidió de Fortaleza
Martín Palermo, que este jueves dejó el banquillo del recién descendido Fortaleza, agradeció a los jugadores por “el respeto, el profesionalismo y el compromiso”, y afirmó: “sé que algún día nos vamos a volver a cruzar”.
Diciembre 12, 2025 09:29 a. m.
 · 
Redacción D10
G7HYD9jXkAAEd8v.jpg
Fútbol Internacional
Jorge Fossati deja al Universitario de Deportes
El uruguayo Jorge Fossati dejó de ser el entrenador del Universitario de Deportes, después de llevar al equipo en 2025 a su tricampeonato nacional, según informó este jueves el club limeño al concluir la negociación entre ambas partes para definir su eventual renovación de contrato para 2026.
Diciembre 12, 2025 07:37 a. m.
 · 
Redacción D10
G78G_LLXgAQXmSB.jpg
Fútbol Internacional
Ángel Correa da triunfo a Tigres ante Toluca en ida de final mexicana
El argentino Ángel Correa convirtió este jueves el gol del triunfo de Tigres UANL por 1-0 sobre Toluca en el partido de ida de la final del torneo Apertura del fútbol mexicano.
Diciembre 12, 2025 07:31 a. m.
 · 
Redacción D10
